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Буданов назвал двух человек из команды Трампа, наиболее расположенных к Украине
Позиция президента США по отношению к Украине изменилась. Однако в первую очередь он будет защищать интересы Америки. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов.
«Позиция ни одного человека не может оставаться статичной. Она меняется под влиянием обстоятельств или новой информации. Есть много факторов, которые могут на это повлиять. Изменилась ли позиция Дональда Трампа? И да, и нет. Он никогда не был противником Украины. Нельзя забывать, что первые партии американского оружия были получены именно во время его первого срока. Другое дело, что его позиция должна быть разумно проукраинской. Она должна быть проамериканской. Он — президент Соединенных Штатов Америки. И он прежде всего защищает интересы собственной страны. Нравится нам это или нет, но так было, есть и будет», — говорит руководитель ГУР МО.
По словам Буданова, еще один момент состоит в том, что мы можем и должны влиять на решения президента США — через дипломатию, через контакты в его окружении.
«И именно это повлияло на эволюцию его позиции относительно помощи Украине. Недавно был найден баланс между интересами Украины и США. Ключевым моментом для Украины является то, что в команде Трампа нет врагов Украины. Конечно, есть люди, которые, мягко говоря, скептически относятся к оказываемой нам помощи. Но есть и те, кто считает такую помощь явно недостаточной. В этом смысле, прежде всего, можно назвать государственного секретаря США Марко Рубио, а также специального посланника президента США Кита Келлога», — сказал Буданов.
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