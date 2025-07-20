Отказ от компромисса по Украине станет колоссальной ошибкой путина: в США назвали причину

Отказ путина от мирных предложений президента Дональда Трампа и продолжение убийств украинских гражданских лиц во время атак на города окончательно разрушили надежды на заключение соглашения о прекращении войны и возобновлении отношений москвы с Западом. Хотя российские чиновники изображают решимость путина продолжать борьбу, западные аналитики считают отказ от компромисса стратегической ошибкой, которая влечет потерю колоссальных денег, международного влияния, рынков для экспорта энергоносителей и глобальных союзников, пишет издание Washington Post.

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Дональд Трамп, разочарованный отказом путина заключить прагматическое соглашение, объявил, что поможет Украине получить современное вооружение американского производства. Также он пригрозил жесткими санкциями против россии и ее торговых партнеров, если война будет продолжаться до сентября.

Отказ путина от значительных уступок Трампа — запретить Украине вступить в НАТО и позволить россии сохранить захваченные территории — свидетельствует о том, что его решимость продолжать борьбу не сосредоточена на защите рациональных интересов безопасности рф, а скорее является эмоциональной фиксацией главы кремля. Так считает Майкл Киммадж, эксперт по россии и профессор Католического университета Америки.

«Если говорить откровенно и просто, война — огромная стратегическая ошибка для россии. Это не война, которую россия может выиграть в долгосрочной перспективе. Стоимость войны невероятна, — сказал он. — Мы говорим о примерно миллионе погибших и раненых до конца этого календарного года, и, по моему мнению, война объективно способствует ухудшению геополитического положения россии».

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Он добавил, что хотя путин частично выражает беспокойство расширением НАТО до границ рф, есть также ощущение, что он «мстит» Украине за то, что она не является таким послушным государством-клиентом, как беларусь.

«Это глубоко иррационально, даже фанатично, но это одна из многих причин, почему, по моему мнению, путин просто не может оторваться от этой войны», — говорит эксперт.

До войны путин гордились своей способностью общаться со всеми игроками Ближнего Востока, но с тех пор он потерял влияние и союзников. россия потеряла своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке, Сирию. Затем другой ее главный союзник в регионе, Иран, в прошлом месяце понес серьезный урон от авиаударов США и Израиля. Война также сделала российскую экономику глубоко зависимой от Китая. Сейчас россия тратит почти 40% своего бюджета на оборону и безопасность.

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Неспособность путина воспользоваться уступками Трампа создает предпосылки для бесконечной войны. Кремлевские аналитики вновь изображают российскую агрессию как центральную часть мессианской борьбы рф против США и Запада.

Тем временем эксперты считают, что россия в ближайшие дни начнет усиленную летнюю наступательную операцию, задействовав 160 000 военных, которые сосредотачиваются вблизи линии фронта.

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