Это все игра вдолгую: эксперт объяснил, что означают заявления и шаги Дональда Трампа по Украине

Последнее время заявления президента США Дональда Трампа по Украине и ее борьбе против российских оккупантов становятся все более противоречивыми. Так, в ответ на заявление президента рф владимира путина о эскалации в течение 60 дней, президент США дал ему 50 дней на заключение соглашения.

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Военный эксперт Дмитрий Снегирев видит в этих казалось бы, странных заявлениях Дональда Трампа четкий план по изнурению рф и принуждению ее к миру. По его словам, это особенно четко видно на примере поставок оружия и военной техники.

Так, собеседник «ФАКТОВ» напомнил информацию издания Politico о якобы прекращении США военно-технической помощи Украине, причем сделано это, как и часто у Politico, со ссылкой на анонимные источники. К сожалению, эту информацию подхватило много медиа, даже не проверив.

По словам эксперта, на четвертом году войны нужно усвоить: если в серьезных военно-политических вещах речь идет о «информированных», но не названых источниках, то эта информация, скорее всего, однозначно относится к разряду ИПСО, начатой спецслужбами рф.

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Главная цель этого «вброса» была очевидна: создание информационного давления на украинское руководство. В то же время первыми, кто комментировал этот «вброс», были именно русские чиновники. А это уже второй признак того, что сообщение является российской информационно-психологической специальной операцией.

Также в пользу ИПСО, по мнению Дмитрия Снегирева, говорит и то, что за день до этого через медиа тиражировалась информация о том, что Киев станет самым опасным городом в Украине из-за обескровления Сил противовоздушной обороны.

- Еще одним моментом, указывающим, что за этим стоят российские спецслужбы, является мощный комбинированный воздушный удар по украинской столице как центру принятия решений, нанесенный страной-агрессором 4 июля. В то же время, все происходило как подтверждение слов российского диктатора о том, что он «останавливаться не будет», — пояснил собеседник «ФАКТОВ».

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Игра на изнурение рф

В свою очередь, так называемая «приостановка» помощи со стороны США опровергнута фактом поставок американских систем ПВО, ракет Patriot, истребителей F-16 и танков Abrams. После разговора Трампа с российским диктатором США резко активизировали процессы реэкспорта вооружения из стран НАТО. Также эксперт обращает внимание на то, что многие страны Европы и мира заявили о готовности передать технику и оружие, в том числе американского производства, чего они не делали прежде:

Австралия еще в октябре 2024 года, при каденции президента Байдена, обещала передать Украине как военную помощь 49 танков M1A1 Abrams и только при смене президента США вопрос сдвинулся с мертвой точки;

Германия по информации генерал-майора Кристиана Фрейдинга, возглавляющего Специальный штаб по вопросам Украины при немецком оборонном ведомстве, передала Украине дополнительную сотню зенитных ракет к системам Patriot американского производства, которые были обещаны Германией. При этом в Германии производят 240 ракет Patriot GEM-T на мощностях Raytheon и 550 MSE на мощностях Lockheed Martin;

Норвегия объявила о передаче Украине систем ПВО NASAMS. Кроме того, Норвегия будет способствовать производству ракет для NASAMS в Украине;

Бельгия заявила, что будет пытаться поставить Украине F-16 даже раньше установленного срока, хотя ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщал о том, что передача Украине истребителей F-16 задержится до следующего года;

Италия, ранее отрицавшая наличие оружия для передачи Украине, неожиданно заявила, что планирует передать Украине 400 бронетранспортеров M113 в рамках очередного пакета военной помощи. Но главное — передает зенитно-ракетный комплекс SAMP/T — европейский аналог американского Patriot;

министр обороны ФРГ во время недавнего визита в Украину заявил, что Германия уже предусмотрела финансирование в 7 млрд евро на помощь Украине в этом году и планирует дополнительно выделить еще 1,9 млрд евро, в том числе на финансирование производства украинских дальнобойных средств поражения.

- И все это происходит после предпоследнего разговора Трампа с путиным. Итак, какое прекращение военно-технической помощи нам пытаются вбить в голову? Это называется интенсификация военно-технической помощи, а не ее остановка, — поясняет эксперт.

По мнению Дмитрия Снегирева, вся эта истерия вокруг прекращения военно-технической помощи была организована российской стороной накануне последнего разговора Трампа с путиным с целью принуждения Украины к территориальным уступкам. Если россия в лице ее диктатора продолжит демонстрировать «непоколебимость», то, скорее всего, Трамп прибегнет к своему предвыборному обещанию: «Я передам Украине столько оружия, что заставит россию сесть за стол переговоров».

- Это не просто поддержка Украины, а четкая игра на истощение врага. Сегодняшнее усиление темпов военно-технической поддержки Украины со стороны США — это не «смена мнения» Трампа, а продуманная многоходовка, где главная цель — заставить россию сесть за стол переговоров. И это уже не просто военная, а комплексная геополитическая операция, — подытоживает Дмитрий Снегирев.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления новой финансовой помощи Украине впервые с момента своего вступления в должность в январе.

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