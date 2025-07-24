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Гастрономический тренд, который поможет вам сохранить здоровье: не стоит его недооценивать
Среди гастрономических трендов, которые вам помогут сохранить здоровье, — сезонность и локальность овощей, фруктов и ягод. Нет смысла покупать экзотику, когда на рынке свежие персики, сливы, виноград… Ведь нужно понимать, что доставка ягод и фруктов из далекой страны предполагает определенную их обработку, иначе они быстро испортятся.
И еще один тренд — покупать фрукты и овощи в их первозданном виде. Конечно, дыня или арбуз, порезанные на дольки, выглядят в магазине привлекательно, но нужно понимать, что, скорее, их порезали не просто так. Есть вероятность, что фрукт начал портиться, и таким образом его решили «спасти». Точнее, решили избежать финансовых потерь.
Не ленитесь чистить и нарезать фрукты самостоятельно. Покупая целую дыню, вы видите ее состояние. Важно, чтобы овощи и фрукты не были подгнившими.
Кажется, это очевидные вещи. Но, увы, не все над этим задумываются. А зря. Свежие овощи и фрукты — основа здоровья. И об этом не стоит забывать.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как, согласно этикету, есть хлеб в ресторане.
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Фото из альбома Ольги Сметанской105
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