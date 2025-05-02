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Книга рецептов

Ароматные ферментированные яблоки: готовятся так просто, что вы удивитесь

22:00 2 мая 2025
ферментированные яблоки. Фото кулинара Эллы Ивановой

Если вы хотите приготовить что-то необычное, приготовьте ферментированные яблоки. Это так просто, что вы удивитесь. Ферментированные овощи и фрукты сейчас очень популярны во многих странах Европы. В ресторанах этот лакомство стоит недешево. А в домашних условиях такое блюдо достаточно бюджетно.

Рецептом лакомства поделилась кулинар Элла Иванова.

— Готовится блюдо быстро и получается очень вкусным, — говорит Элла Иванова. - Попробуйте — и наверняка вы захотите приготовить их не раз. Угощайте деликатесом родных и близких. Это блюдо очень красиво, аппетитно смотрится на столе.

Ферментированные яблочки

Берем 4 больших яблока
1 литр воды
20 г соли
Смесь перцев
1 чеснок
1 гвоздичка

Можно добавить укроп и перчик чили

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В воду помещаем специи и соль, затем — крупные кусочки яблок в кожуре, предварительно очищенные от сердцевины Накрываем неплотно марлей или специальной крышкой для ферментирования. Выдерживаем при комнатной температуре 3−5 суток. Каждый день немного взбалтывайте.
Храним в холодильнике. И приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова поделилась рецептом необычного салата, который готовится в банке.

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Фото Эллы Ивановой

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