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Ой, что будет: Холостяк Тарас Цымбалюк намекнул, что влюбился
Продолжаются съемки четырнадцатого сезона романтического реалити «Холостяк». Его главный герой — актер Тарас Цымбалюк — спровоцировал поклонниц неожиданным признанием.
По словам Тараса, он уже чувствует «нечто особенное». На своей странице в социальной сети Цимбалюк выложил фото с розой и небольшое сообщение.
«Половина пути позади …, — написал Тарас. — Уж, вижу, будет что-то особенное…» .
Известно, что съемки реалити проходят в живописных местах Карпат. Тарас публикует фрагменты работы над проектом и забавные случаи во время съемок. Его подписчики признаются, что с нетерпением ждут «Холостяка», премьера которого состоится уже этой осенью.
«Это вообще что у вас там творится!!! — отреагировала актриса и подруга Тараса Наталья Денисенко. — Я даже не знаю как сердца зрителей выдержат!»
«Кто она?» — задались вопросом в сети.
«Ой что будет, ой что будет» , — заинтриговал ведущий «Холостяка» Григорий Решетник.
«Ох, Тарас, перецелуешься там со всеми участницами, а нам здесь корвалол пить», — поделились поклонницы.
«Не смотрю Холостяка», — признались подписчики. — А от всего сердца желаю встретить не наигранное, не экранное, а настоящее счастье" .
«Не верю , — поделились мнением. — Сто процентов сценарий. Но посмотрю это кино».
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