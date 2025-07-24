Ой, что будет: Холостяк Тарас Цымбалюк намекнул, что влюбился

Продолжаются съемки четырнадцатого сезона романтического реалити «Холостяк». Его главный герой — актер Тарас Цымбалюк — спровоцировал поклонниц неожиданным признанием.

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По словам Тараса, он уже чувствует «нечто особенное». На своей странице в социальной сети Цимбалюк выложил фото с розой и небольшое сообщение.

«Половина пути позади …, — написал Тарас. — Уж, вижу, будет что-то особенное…» .

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Известно, что съемки реалити проходят в живописных местах Карпат. Тарас публикует фрагменты работы над проектом и забавные случаи во время съемок. Его подписчики признаются, что с нетерпением ждут «Холостяка», премьера которого состоится уже этой осенью.

«Это вообще что у вас там творится!!! — отреагировала актриса и подруга Тараса Наталья Денисенко. — Я даже не знаю как сердца зрителей выдержат!»

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«Кто она?» — задались вопросом в сети.

«Ой что будет, ой что будет» , — заинтриговал ведущий «Холостяка» Григорий Решетник.

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«Ох, Тарас, перецелуешься там со всеми участницами, а нам здесь корвалол пить», — поделились поклонницы.

«Не смотрю Холостяка», — признались подписчики. — А от всего сердца желаю встретить не наигранное, не экранное, а настоящее счастье" .

«Не верю , — поделились мнением. — Сто процентов сценарий. Но посмотрю это кино».

Ранее победительница «Холостяка-13» поразила сменой образа.

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