Ненавидела свое тело: известная блоггер шокировала откровенностью

Жена популярного телеведущего Тимура Мирошниченко, блоггер Инна Мирошниченко, ранее поделившаяся подробностями их отношений, сделала неожиданное признание. Оказалось, что Инна с юного возраста страдает от неприятия себя и своей внешности.

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Об этом она откровенно написала на своей странице в социальной сети.

«Вспоминаю все свои эксперименты с внешностью, — поделилась Инна. — Вспоминаю, как ненавидела свое тело и доводила до веса в 39 кг. И все равно считала себя толстой. Вспоминаю, как не любила смотреть в зеркала. Как подростком сравнивала себя с другими, и всегда думала, что я страшна. Помню, как почти всю жизнь считала, что во мне все не так. Как шрам после операции был словно проказой, а не воспоминанием о спасенной жизни. Вспоминаю и понимаю, какое это счастье любить себя…»

Фото из соцсети

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Инна добавила, что важнейшим является чувство гармонии с собой и своим телом.

«Это вроде бы база, благодаря которой мы можем процветать и развиваться, — добавила блоггер. — На самом деле, неважно, мы такие родились или мы себя такими сделали… В мире для нас и так много испытаний, пусть хотя бы эти отношения у всех будут в балансе».

Фото из соцсети

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Мирошниченко призналась, что до сих пор узнает себя и учится поймать. Подписчики поблагодарили ее за откровенность.

— Какие правильные и важные слова, — поддержали Инну.

— Никогда бы не подумала… Инна, Вы прекрасна, — добавили в комментариях.

Фото - скриншот

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Фото - скриншот

Напомним, в прошлом году семья Мирошниченко приняла в семью второго усыновленного ребенка .

Фото со страницы Инны Мирошниченко в соцсетях

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