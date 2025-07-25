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Мир

В рф рассматривают ультиматум Трампа как разрешение путину на эскалацию войны

15:21 25 июля 2025
Путин и Трамп

Ультиматум президента США Дональда Трампа путину по поводу Украины москва интерпретирует как разрешение на усиление боевых действий до конца лета. Об этом сообщает Politico со ссылкой на российских аналитиков.

Трамп выдвинул свое требование во время пресс-конференции в Овальном кабинете. «Ультиматум был по сути интерпретирован москвой как карт-бланш на усиление своего наступления в Украине», — говорит российский политолог Татьяна Станова, сообщает Politico.

Также в публикации говорится, что кремль боится «немедленного введения» вторичных санкций против российских покупателей нефти и безотлагательных поставок ракет дальнего радиуса действия. москва сейчас считает, что «Трамп не готов и не желает вступать в большую конфронтацию с россией».

Бывший специальный советник Дональда Трампа Фиона Хилл недавно в интервью предупредила, что президент «жалеет путина, потому что искренне боится риска обмена ядерными ударами». Хилл добавила, что Трамп «думает, что все сводится к недвижимости, торговле и к тому, кто что получает, — полезные ископаемые или землю».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Европе считают, что путин может стать еще более опасным для мира.

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Читайте также: «Трамп очарован путиным и в результате попадает к нему в рабство», — экс-совет президента США

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