Ультиматум президента США Дональда Трампа путину по поводу Украины москва интерпретирует как разрешение на усиление боевых действий до конца лета. Об этом сообщает Politico со ссылкой на российских аналитиков.

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Трамп выдвинул свое требование во время пресс-конференции в Овальном кабинете. «Ультиматум был по сути интерпретирован москвой как карт-бланш на усиление своего наступления в Украине», — говорит российский политолог Татьяна Станова, сообщает Politico.

Также в публикации говорится, что кремль боится «немедленного введения» вторичных санкций против российских покупателей нефти и безотлагательных поставок ракет дальнего радиуса действия. москва сейчас считает, что «Трамп не готов и не желает вступать в большую конфронтацию с россией».

Бывший специальный советник Дональда Трампа Фиона Хилл недавно в интервью предупредила, что президент «жалеет путина, потому что искренне боится риска обмена ядерными ударами». Хилл добавила, что Трамп «думает, что все сводится к недвижимости, торговле и к тому, кто что получает, — полезные ископаемые или землю».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Европе считают, что путин может стать еще более опасным для мира.

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