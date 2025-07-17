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Мир

путин уже ответил на ультиматум Трампа: аналитик объяснил замысел кремля

18:44 17 июля 2025
Разрушения и раненые гражданские в Одессе

По словам аналитика по вопросам безопасности и обороны Майкла Кларка, очередными ночными ударами по Украине россия послала миру важное сообщение.

«Сообщение, которое россияне посылают остальному миру, заключается в том, что „мы продолжаем, — пояснил Кларк. — россия наносит удары по городам по всей Украине, имеющим как военное, так и гражданское значение», пишет Sky News.

россия запустила 400 беспилотников и одну баллистическую ракету ночью в ходе атаки, которая была направлена главным образом на энергетическую инфраструктуру.

«россия также демонстрирует, что ее „не впечатлило“ то, что она услышала от Вашингтона до этого времени» — добавил Кларк.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дональд Трамп угрожал ввести «жесткие тарифы» против россии, если в течение 50 дней не будет заключено мирное соглашение.

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