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По словам аналитика по вопросам безопасности и обороны Майкла Кларка, очередными ночными ударами по Украине россия послала миру важное сообщение.
«Сообщение, которое россияне посылают остальному миру, заключается в том, что „мы продолжаем“, — пояснил Кларк. — россия наносит удары по городам по всей Украине, имеющим как военное, так и гражданское значение», пишет Sky News.
россия запустила 400 беспилотников и одну баллистическую ракету ночью в ходе атаки, которая была направлена главным образом на энергетическую инфраструктуру.
«россия также демонстрирует, что ее „не впечатлило“ то, что она услышала от Вашингтона до этого времени» — добавил Кларк.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дональд Трамп угрожал ввести «жесткие тарифы» против россии, если в течение 50 дней не будет заключено мирное соглашение.368
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