Производство не возобновляется: эксперт о том, получит ли Украина от Германии Taurus

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что сейчас Германия проводит техническую проверку крылатых ракет Taurus с целью продления их службы как минимум до 2045 года. Однако производство не возобновляется, а количество имеющихся ракет ограничено.

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«Есть данные о заключении контракта на тщательную проверку состояния крылатых ракет Taurus. Цель этих работ — подготовить эти ракеты к продлению службы как минимум до 2045 года. В связи с этим следует провести полную техническую проверку. На все эти работы правительство Германии тратит значительные средства. Расходы на продление эксплуатации Taurus еще на 20 лет превышают стоимость их первоначальной закупки, даже с учетом инфляции», — сказал Олег Катков.

При этом заказ на разработку новых ракет Taurus Neo, который предлагал немецкий оборонно-промышленный комплекс, так и не был осуществлен, добавил Катков. И признаков того, что он будет, пока нет.

«Поэтому данная проверка не добавляет никакой дополнительной надежды о возможности передачи этих ракет Украине. Количество имеющихся Taurus очень ограничено. О них говорят еще с 2023 года. И каждый раз повторяется одна и та же информация: у Германии их очень мало. Реальное количество боеспособных ракет, по данным парламентского комитета Бундестага по обороне по состоянию на 2023 год, составляло 150», — резюмировал военный эксперт.

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Напомним, что недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus.

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