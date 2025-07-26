- 11:32 Зибров, Козловский и Никитюк в седле: известный блогер устроила ковбойский праздник за 3 миллиона гривен
- 11:09 Когда и на каких каналах смотреть «Динамо» — «Хамрун Спартанс»: расписание трансляций и прогноз на отборочный поединок Лиги чемпионов
- 10:48 «Нет ничего важнее, чем это»: Лайма Вайкуле публично призвала дать оружие Украине
- 10:26 «Чувствую чуть ли не стыд»: телеведущий Константин Грубич обратился к украинцам после трагедии с сыном
- 09:57 Маринованные огурцы с горчицей на зиму: «тетушкин рецепт» от фудблогера Татьяны Юшиной
- 09:33 Анталия в огне: Турцию, страдающую от 50-градусной жары, охватили новые лесные пожары
- 09:07 Дроны ударили по железнодорожной инфраструктуре в Волгоградской области россии
- 08:41 Ночью оккупанты продолжали терроризировать Сумы и Харьков: есть раненые
- 08:17 Стрельцы проведут день в покое, а у Скорпионов будет больше дел, чем они ожидали: гороскоп на воскресенье, 27 июля
- 26.07 22:28 Что нужно знать, покупая одежду с витрины: некоторые нюансы вас удивят
- 26.07 22:00 Очень вкусное домашнее ореховое печенье: рецепт удивит вас простотой
- 26.07 21:31 Почва в горшке твердая, как камень: этот простой трюк спасет ваше растение
Производство не возобновляется: эксперт о том, получит ли Украина от Германии Taurus
Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что сейчас Германия проводит техническую проверку крылатых ракет Taurus с целью продления их службы как минимум до 2045 года. Однако производство не возобновляется, а количество имеющихся ракет ограничено.
«Есть данные о заключении контракта на тщательную проверку состояния крылатых ракет Taurus. Цель этих работ — подготовить эти ракеты к продлению службы как минимум до 2045 года. В связи с этим следует провести полную техническую проверку. На все эти работы правительство Германии тратит значительные средства. Расходы на продление эксплуатации Taurus еще на 20 лет превышают стоимость их первоначальной закупки, даже с учетом инфляции», — сказал Олег Катков.
При этом заказ на разработку новых ракет Taurus Neo, который предлагал немецкий оборонно-промышленный комплекс, так и не был осуществлен, добавил Катков. И признаков того, что он будет, пока нет.
«Поэтому данная проверка не добавляет никакой дополнительной надежды о возможности передачи этих ракет Украине. Количество имеющихся Taurus очень ограничено. О них говорят еще с 2023 года. И каждый раз повторяется одна и та же информация: у Германии их очень мало. Реальное количество боеспособных ракет, по данным парламентского комитета Бундестага по обороне по состоянию на 2023 год, составляло 150», — резюмировал военный эксперт.
Напомним, что недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus.157
Читайте нас в Facebook
«Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко