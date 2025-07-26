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Боятся мести: СМИ о нежелании нардепов из президентской фракции поддерживать закон Зеленского в отношении НАБУ
Альтернативный законопроект относительно НАБУ и САП, который президент Зеленский внес в парламент 24 июля после прокатившихся по всей Украине протестов, могут не поддержать часть депутатов из президентской фракции.
«Слуги народа» якобы опасаются мести со стороны антикоррупционных правоохранительных органов, если тем вернут полномочия, пишет «Громадське».
По информации издания, около 70 народных депутатов от «Слуги народа» выразили свое недовольство новым законопроектом. А несколько депутатов из большинства даже рассматривают возможность отказа от своих мандатов, чтобы не голосовать за новый законопроект.
Причиной такого опасения якобы стало интервью главы САП Александра Клименко для «Суспільного», который сказал, что прокуроры всю информацию собирают и разберутся в том, что стало причиной принятия скандального закона 12414 .
Вместе с тем, как пишет издание, по мнению одного из нардепов, законопроект все равно имеет хорошие шансы на принятие.
Напомним, ночью 22 июля президент подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП. На фоне этого решения тысячи человек вышли на акцию протеста в Киеве и других городах Украины. Протесты продолжаются уже четыре дня.207
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