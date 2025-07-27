Как утверждает Роман Костенко, народный депутат по оборонному комитету, Украина мобилизует 30 тысяч человек ежемесячно. «Официальное», то есть зарегистрированное правоохранителями СОЧ, составляет около 16−19 тысяч. Из них, опять-таки по данным Офиса Генпрокурора, очень незначительный процент возвращается через механизмы «амнистии». Официальный, то есть озвученный Президентом темп потерь непонятен. Оценочный темп потерь по источникам западной печати — 5−8 тысяч в месяц. Сюда можно приплюсовать столько же тяжелораненых, которые надолго или навсегда выбудут из строя. Таким образом, если смотреть на такие цифры, количественный состав украинской армии должен или немного расти, или немного спадать ежемесячно. Но в действительности все не так. Такое мнение высказал Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки.

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«Мобилизация 30 тысяч, по всей вероятности, происходит далеко не каждый месяц, и, вполне возможно, что даже 20 тысяч являются достаточно успешным показателем, — считает Игорь Луценко. — Величину потерь на поле боя, указанные в иностранных источниках, можно пока оставить как есть. А вот показатель в 19 тысяч дезертиров и самовольно оставивших часть — однозначно занижен. Продолжаются практики, препятствующие оценить более полно это явление. Во-первых, из-за большого количества ненужных бумажных проволочек воинские части не могут оформить все случаи СОЧ, которые у них имели место, а следовательно не могут должным образом сформировать сообщения для правоохранителей. Во-вторых, даже если сообщение о СОЧ должным образом оформлено и направлено в ГБР, там его все еще очень часто не регистрируют, как того требует Уголовный процессуальный кодекс.

Доходит даже до того, что из 10 СОЧ в определенных частях зарегистрировано уголовных производств только по 2. То есть в конкретном подразделении реальных беглецов из армии в пять раз больше, чем показано в официальной статистике! Достаточно консервативно можно предположить, что ежемесячное сокращение армии может составить 10−15 тысяч человек, которое происходит, несмотря на мобилизационные усилия ТЦК и кампанию по привлечению добровольцев. Это предположение пока не имеет официального подтверждения, но и опровергнуть его будет довольно трудно".

По словам Луценко, по-настоящему воюет, реально держит фронт отнюдь не бумажный миллион. В лучшем случае это тысяч 400−500, из которых очень небольшая часть находится «на нуле». А то и 300 тысяч.

«И видим, что такими темпами еще каких-нибудь 2 года — и на фронте не останется никого. Что с этим делать? Либо начать проводить политику мобилизации (сейчас государство ее комплексно не проводит, все сбросили на почти „рядовых“ военных — должностных лиц ТЦК), либо радикально снижать потери, либо делать так, чтобы боеспособность армии зависела не от количества, а от качества. Впрочем, это отдельная большая тема. Во всяком случае, 2 года — это оптимистический сценарий, если оставлять все, как есть», — заключает военный.

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