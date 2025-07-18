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«Мы не россия. Мы должны быть жестче и уклонистов наказывать не штрафом, а смертной казнью»: офицер ВСУ о стране, которая не хочет видеть войну
«Итак, имеем следующую печальную ситуацию, — пишет в Facebook офицер ВСУ под ником «Ночной Сталкер». — Противник медленно, но ежедневно продвигается.
Да, процесс этот действительно медленный, но постоянный.
Людей на фронте не хватает, а те, что есть, и так довольно сильно выгорели, а после заявлений «вы там пожизненно» мотивации им точно не прибавилось.
В первую очередь стоит принять тот факт, что эта война на уничтожение. То есть, вопрос стоит не о потере каких-то территорий, а о существовании государства и украинского социума вообще, поэтому речь идет о выживании.
Когда речь о выживании, никаких сантиментов и заигрываний с электоратом быть не может, потому что до выборов (даже заведомо проигрышных) еще надо дожить.
Невозможно одновременно заставлять часть общества пожизненно жить войной, а остальной части общества обеспечивать перманентное пребывание в зоне мирного комфорта и теплой ванне, потому что (см.выше) стоит вопрос ОБЩЕГО выживания.
Поэтому нужно принимать жесткие меры, причем делать это стоит еще на позавчера и «в турбо-режиме».
В вопросах армии есть две основные проблемы: мотивация тех, кто уже воюет и ДОмобилизация новым личным составом.
1. Мотивация для уже действующих военных.
Да, я согласен с тем, что защита страны для любого нормального мужчины является аксиомой и дополнительные стимулы и «пряники» вроде как не нужны.
Да, но не так. Психологическое выгорание неизбежно даже для тыловых подразделений, на фоне того, что солдат по полгода не видит семью, живет в не очень комфортных условиях, да и вообще — его жизнь проходит мимо него, потому что он занят защитой страны. Ну и на фоне сотен тысяч уклонистов, которые гуляют мирными городами и «живут свою лучшую жизнь» выгорание идет еще быстрее, потому что возникает закономерное ощущение острой несправедливости.
Поэтому да, нужна дополнительная мотивация для тех, кто на войне уже который год. Хотя бы с 2022 года, не говоря уже о динозаврах, которые служат с 2014.
Какая именно мотивация — вопрос широкий. Финансовая, социальная (дополнительный отпуск) или еще какая-то другая, но НУЖНА. Категорически нужна! Потому что количество СЗЧ, к сожалению, ни разу не уменьшилось, а людей, которые умеют воевать, надо всеми методами поощрять и мотивировать дополнительно.
2. ДОмобилизация.
Мы в конце приходим к тому, о чем я кричу криком с 2022 года. А пришли к тому, что уклониста ты не смотивируешь НИКАКИМ «пряником». Нет, абсолютно никаким, не существует уже такого пряника, потому что ИПСО противника на 5 баллов провело операцию по срыву мобилизации в Украине, ну и неумение некоторых структур этому противодействовать привело к тому, к чему привело.
Теперь может сработать только «кнут», причем кнут длинный и с шипами.
Речь уже даже не о блокировании счетов и водительских прав, нет, это должно было быть еще год назад!!!
Теперь этого уже мало, к сожалению.
Теперь только повышение сроков заключения (или создание штрафных подразделений), увеличение раз в 5 количества патрулей на улицах, проверка документов на каждом шагу, введение цензуры (иначе противодействовать пропаганде врага невозможно) и так далее.
На вопрос «а что, мы будем как расия, да, да!!! тирания, концлагерь, ко-ко-ко!!!» могу ответить, что нет, мы не как россия. У них мобресурс втрое больше, финансовый ресурс больше, и они настроены играть вдолгую.
Поэтому нет, мы российские методы не можем применять. Мы должны применять втрое более жесткие методы! Только так мы можем выжить и победить!
Когда не будем обращать внимания на нытье ссыкунов-уклонистов, а начнем из них формировать штрафбаты. Когда за уклонение будет не штраф, а смертная казнь.
Тогда можем говорить о потенциальной победе. Все, время для уговоров и просветительской работы исчерпано!
Но я понимаю, что все вышесказанное — лишь мои влажные мечты и ни один политик (даже если он понимает правильность этих решений) их вслух не озвучит, потому что это будет означать политическую смерть для него. ¾ населения у нас, как известно, являются биомассой, а не гражданами, но они имеют право голоса, к сожалению.
Так что теперь или политики пойдут на жертвы, рискнув своей политической карьерой (не верю в это), или мы проиграем. Третьего варианта пока не вижу".
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