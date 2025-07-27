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Анталия в огне: Турцию, страдающую от 50-градусной жары, охватили новые лесные пожары (фото, видео)
В Турции, где в июне произошло землетрясение, из-за аномальной жары вспыхнули масштабные лесные пожары, сообщает apnews.
Более 13 человек погибли, среди которых по меньшей мере 10 пожарных и волонтеров, 14 ранены.
Стихия охватила по меньшей мере шесть регионов Турции — Эскишеир, Биледжик, Сакарья, Карабук, Маниса и Измир. В огне части побережья Средиземного моря, в частности города Анталия и Манавгат.
На востоке провинции Анталья температура составила почти +50°. Огонь уже подходит к жилым кварталам. Эвакуированы тысячи жителей.
На снимках видно пламя и дым, поднимающийся в небо вблизи многоэтажных жилых домов в Анталии.
С пламенем сражались вертолеты и самолеты, сбрасывая воду. К тушению пожара были привлечены водометы полиции и муниципальные водовозы.
Один из самых сильных пожаров вспыхнул между районами Кестель и Гурса в провинции Бурса. Власти перекрыли автомагистраль Бурса-Анкара между Кестелем и Гюрсу для движения транспорта в направлении Анкары.
Правительство объявило две западные провинции Измир и Белечик «зонами стихийного бедствия, влияющими на жизнь населения», что является одним уровнем ниже высочайшего уровня чрезвычайной ситуации.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что с 27 июня по четверг, 24 июля, были эвакуированы жители 120 районов по всей стране. За месяц пожаров было уничтожено или серьезно повреждено 311 домов.
В пятницу, 26 июля, в Турции (в районе Силопи провинции Ширнак) зафиксировали новый температурный рекорд для континентальной Европы — +50,5°C.
Температура более 40° C зафиксирована еще в 31 провинции Турции. Жара превышает сезонные нормы на 6−12°C.
Напомним, в январе этого года масштабные лесные пожары охватили штат Калифорния в США. Тогда под угрозой оказались около десяти тысяч домов. Было большое количество пострадавших.276
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