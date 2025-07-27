«Чувствую чуть ли не стыд»: телеведущий Константин Грубич обратился к украинцам после трагедии с сыном

Сын журналиста Константина Грубича Ярослав, который в июне этого года пошел защищать Украину, получил ранение и потерял правую руку. Мужчина также на некоторое время потерял слух из-за контузии. До мобилизации Ярослав Грубич работал видеооператором и режиссером, документировал войну. Отец Ярослава отметил, что большое количество публикаций о трагедии его семьи может наконец оскорбить тысячи таких же искалеченных войной героев, которые являются сыновьями или дочерьми не публичных лиц. «Я призываю обратить внимание на неизвестных защитников, которых я увидел десятки через несколько дней в отделении больницы, которую меня просили не называть», — написал телеведущий в Facebook

«Вечер после достаточно напряженного эмоциями дня: два интересных включения во всеукраинский телеэфир забирают у авторов немало душевного ресурса. Не успеваю читать, реагировать на большое количество мотивационных реакций эмпатийных людей на нашу семейную ситуацию. Но в душе клубится что-то такое, что сейчас попробую описать.

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Трагедия с Yaroslav Grubych не сенсация. Это страшная обыденность. Тезис в медиа «сын известного телеведущего» естественна. Но это безумное количество публикаций о конкретно нашей трагедии может наконец оскорбить тысячи таких же искалеченных войной героев, которые являются сыновьями или дочками не публичных лиц, а обычных земледельцев, рабочих, предпринимателей и людей других профессий.

Я призываю обратить внимание на неизвестных защитников, которых я увидел десятки за несколько дней в отделении больницы, которую меня просили не называть (как бы мне этого не хотелось). Потому что наши посты нелюди изучают тоже под микроскопом. А потом программируют ракеты туда, где пытаются «спасти нашу соль земли».

Так вот. По Украине почти все медучреждения переполнены ранеными «тихими» героями и героинями. У них оторваны руки, ноги, повреждены другие части тела. Я их видел вблизи и уже через несколько часов «привык» не реагировать (насколько это можно) на их ужасные увечья.

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Не ко всем приезжают родные, не все чувствуют поддержку тысяч людей, как это случилось с моим сыном. Вот тут мне болит, я чувствую чуть ли не стыд за ту немного геростратову славу, которая несколько дней сопровождает нашу семью.

Поэтому чувствую потребность попросить всех неравнодушных людей перенаправить поток доброты по отношению к нашему со Светланой сыну на неизвестных общественности пострадавших от kazzapiv безруких, безногих, разных раненых защитников и защитниц. Здесь не требуется адресов. Вы точно найдете таковых в каждом городе нашей страждущей страны.

Эти пациенты нуждаются в вашем соучастии! Не бойтесь смотреть на увечья, сразу заглядывайте в глаза! Это лучшие люди Украины. Вы все креативные, найдете способ деликатно подарить бананы, котлеты или бульон чужому сыну или дочери, отцу или маме, которые из-за войны войны не могут дождаться посещения ближайших родственников. Я до сих пор вижу их культи, перевязки, колёсные кресла, разные ортопедические приспособления на том, что осталось от их прекрасно сконструированных богом тел… В их глазах, несмотря на тоску и боль, теплится надежда на дальнейшую жизнь.

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У меня есть давняя подруга, однокурсница Вера Тимошенко. Она с 14-го года «живет» в больнице не на ставке, а по зову своей ангельской души. Веруня с единомышленниками кормит, одевает, веселит раненых бойцов в киевском госпитале. Вот я мечтаю, чтобы как можно больше людей последовали ее примеру. Ибо с нашим сыном мы навсегда. И многие из вас. Тысячи других раненых пока в одиночестве со своим «сухим остатком» своего героизма.

Надеюсь на адекватное понимание. Извините, если опять кому-то эта информация испортит настроение".

Напомним, журналист и военный Петр Шуклинов считает, что россияне усиливают террористические удары по мирным украинским городам, потому что не могут победить на фронте.

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