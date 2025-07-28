У знаменитого футбольного вратаря умер сын-подросток (фото, видео)

Сын бывшего вратаря итальянской «Ромы» Жулио Сержио Бертаньоли (более известного, как Жулио Сержио) умер в возрасте 15 лет после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Трагическую новость сообщил сам отец. В Instagram он написал имя сына белыми буквами на черном фоне, указав год рождения и смерти, а также разместив крест. Ранее двухлетний сын знаменитого футболиста умер спустя месяц после жуткой аварии.

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Страшный недуг у Энцо Бертаньоли диагностировали в 2020 году. Последние несколько недель мальчик находился в искусственной коме, а в последние дни его состояние резко ухудшилось.

Борьба Энцо Бертаньоли с тяжелой болезнью и усилия его отца, направленные на помощь сыну, стали символом борьбы с раком в Бразилии. На протяжении многих лет семья получала поддержку от таких выдающихся футболистов, как Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффон, Франческо Тотти, Кристиано Бонуччи, Неймар. А болельщики «Ромы» в последние годы на всех матчах вывешивали баннер в поддержку Энцо.

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Одним из трогательных моментов в их борьбе стал момент, когда Жулио Сержио решил побрить голову вместе с сыном перед новым курсом химиотерапии. Его поступок потряс всю планету.

Напомним, что 46-летний Жулио Сержио — двукратный чемпион Бразилии и обладатель Кубка Италии, в также победитель Суперкубка Италии. На родине он, в частности, защищал последний рубеж «Ботафого» и «Сантоса», а за «Рому» выступал в 2006—2013 годах.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что погиб 18-летний сын знаменитого футболиста Михаэля Баллака.

Фото из соцсетей



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