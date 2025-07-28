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Здоровье и медицина

Киев должен действовать, чтобы дать пациентам шанс на жизнь, — Виктор Сердюк

10:10 28 июля 2025
президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк

Всеукраинский Совет защиты прав и безопасности пациентов обратился с письмом к киевскому городскому голове Виталию Кличко и депутатам Киевского городского совета с просьбой безотлагательно решить вопрос возобновления закупок инновационных лекарств для онкобольных киевлян.

В письме, в частности, говорится, что закупки многих жизненно необходимых лекарственных средств были остановлены после вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины № 34 от 5 января 2024 года, которым были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 25 марта 2009 г. № 333 «Некоторые вопросы государственного регулирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

«Мы боролись, писали по инстанциям, объясняли, пошли в суд. И, наконец, государство услышало пациента. В марте 2025 года изменения в Постановление 333 отменили препятствия, блокировавшие закупки жизненно необходимых лекарств на местном уровне. Но прошел почти год, и за это время Киевсовет уже перераспределил средства на другие направления», — пишет в своем блоге на сайте «Украинских новостей» президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

По его словам, сейчас есть потребность в немедленном возобновлении закупок для онкобольных по городской программе «Здоровье киевлян», как это уже сделано для больных спинальной мышечной атрофией.

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«Такое решение Киевсовета — это не просто пункт в повестке дня. Это — возможно, чья-то последняя надежда. Поэтому возобновление закупок инновационных лекарств для онкобольных позволит вернуть шанс на жизнь тем, кто за нее борется ежедневно», — убежден Сердюк.

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