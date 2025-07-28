- 11:23 Это игра в прятки: военный эксперт о защите F-16 в Украине
- 10:54 Готовим борщ, вкуснее, чем у мамы: Александр Городник поделился с мужчинами секретами приготовления национального блюда
- 10:24 «Встречаемся на Почтовой площади»: Потап заявил о возвращении в Украину
- 10:11 У знаменитого футбольного вратаря умер сын-подросток
- 10:10 Киев должен действовать, чтобы дать пациентам шанс на жизнь, — Виктор Сердюк
- 09:56 Сделайте такой раствор — и будете собирать огурцы ежедневно до наступления холодов
- 09:24 Следов транзакций не заметили: почему в августе часть пенсионеров может остаться без выплат
- 08:54 Оккупанты ночью били по Киеву и другим городам: что известно о последствиях
- 08:17 Близнецам придется задуматься о будущем, а Львам — принимать смелые решения: гороскоп на 28 июля для всех знаков Зодиака
- 27.07 22:29 Почему важно разбираться в брендах: знание многих нюансов очень полезно
- 27.07 22:01 Блюдо всего из двух ингредиентов: очень вкусно, быстро и бюджетно
- 27.07 21:32 Дженнифер Лопес шокировала поклонников «непристойным» выступлением на концерте
Киев должен действовать, чтобы дать пациентам шанс на жизнь, — Виктор Сердюк
Всеукраинский Совет защиты прав и безопасности пациентов обратился с письмом к киевскому городскому голове Виталию Кличко и депутатам Киевского городского совета с просьбой безотлагательно решить вопрос возобновления закупок инновационных лекарств для онкобольных киевлян.
В письме, в частности, говорится, что закупки многих жизненно необходимых лекарственных средств были остановлены после вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины № 34 от 5 января 2024 года, которым были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 25 марта 2009 г. № 333 «Некоторые вопросы государственного регулирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».
«Мы боролись, писали по инстанциям, объясняли, пошли в суд. И, наконец, государство услышало пациента. В марте 2025 года изменения в Постановление 333 отменили препятствия, блокировавшие закупки жизненно необходимых лекарств на местном уровне. Но прошел почти год, и за это время Киевсовет уже перераспределил средства на другие направления», — пишет в своем блоге на сайте «Украинских новостей» президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.
По его словам, сейчас есть потребность в немедленном возобновлении закупок для онкобольных по городской программе «Здоровье киевлян», как это уже сделано для больных спинальной мышечной атрофией.
«Такое решение Киевсовета — это не просто пункт в повестке дня. Это — возможно, чья-то последняя надежда. Поэтому возобновление закупок инновационных лекарств для онкобольных позволит вернуть шанс на жизнь тем, кто за нее борется ежедневно», — убежден Сердюк.104
Читайте нас в Facebook
Быкам и Лошадям выпадет шанс улучшить финансовое положение: восточный гороскоп на неделю 28 июля — 3 августа
Тельцам — «Верховный жрец» и терпение, Стрельцам — «Мир» и приятная неожиданность: Таро-прогноз на 28 июля