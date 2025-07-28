Есть несколько хитростей: как быстро и вкусно заготовить хрен

У домашнего хрена много преимуществ. Однако следует напомнить, что его нежелательно употреблять при повышенной кислотности желудка.

Свеженатертый хрен, в отличие от магазинного, имеет более насыщенный вкус. Вы также можете быть уверены, что он не содержит консервантов или искусственных красителей, и вы можете приправить его по своему вкусу и вкусу вашей семьи. Покупая корни хрена, убедитесь, что они твердые и крепкие.

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Из одного килограмма корней получится 3−4 небольшие банки тертого хрена.

Корни хрена следует тщательно промыть под проточной водой, затем очень тонко очистить. Снова промыть и высушить. Теперь самое сложное: натереть хрен, пишет кулинарный сайт beszamel.

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Опытные домохозяйки рекомендуют поместить очищенные корни хрена в миску с холодной водой или в морозильную камеру на час. Но можно начать натирать сразу.

Также стоит помнить, что хрен быстро темнеет под воздействием кислорода. Чтобы предотвратить это, налейте несколько столовых ложек лимонного сока или яблочного уксуса на дно миски, в которой вы будете натирать хрен, и сразу же смешайте с ним хрен.

Натрите хрен на терке с мельчайшими отверстиями — чем мельче натирание, тем ярче вкус. Хрен будет мягче, если после натирания переложить смесь на сито и залить кипятком. После процеживания можно приправлять хрен.

Приправьте хрен солью, щепоткой сахара и, в зависимости от вашего вкуса, уксусом или лимонным соком.

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На ½ кг хрена вам понадобится примерно 2−3 столовые ложки уксуса или лимонного сока. Можно добавить спиртовой уксус, но винный или яблочный уксус будет мягче и вкуснее. Если тертый хрен не был залит кипятком, добавьте несколько столовых ложек горячей воды, чтобы немного разбавить смесь.

Поместите домашний хрен в стерилизованные банки и плотно закройте. В холодильнике он может храниться до 4 недель.

Напомним рецепт сырой аджики с хреном — идеальной к мясу и к плову.

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