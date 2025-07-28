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Какие детали делают одежду недолговечной: знание этих нюансов поможет вам избежать разочарований
Чем чаще вы будете обновлять гардероб, тем это выгодней производителям. Некоторые детали в одежде уже в магазине свидетельствуют о том, что она не прослужит долго.
Во-первых, белые манжеты и воротнички не могут претендовать на вечность. Как бы вы ни были аккуратны, они со временем потеряют свой первоначальный вид.
Во-вторых, стоит обратить внимание на фурнитуру. Например, у меня есть пальто, в декоре которого не меньше двадцати маленьких пуговиц. Еще при покупке я понимала, что стоит одной оторваться и потеряться — и пальто потеряет свой вид. А с другими пуговицами оно не будет смотреться. Именно поэтому, купив понравившуюся мне вещь, я первым делом закрепила пуговицы.
Вообще, чем больше фурнитуры, тем большая вероятность того, что вещь выйдет из моды, а фурнитура — из строя. Например, у меня были сапоги с заклепками. На одном сапоге заклепка отпала. Найти аналогичную не удалось. Сапоги потеряли прежний вид.
Будьте практичны в покупках. Это позволит вам сэкономить деньги.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему важно разбираться в брендах при покупке одежды и аксессуаров.
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Фото из альбома Ольги Сметанской252
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