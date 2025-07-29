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Это уже второй инцидент: в Литве отреагировали на БпЛА над Вильнюсом
На востоке Литвы, президент которой считает передачу Крыма россии бомбой замедленного действия, заметили беспилотник, прилетевший в балтийскую страну из беларуси. По данным Национального центра кризисного управления, несколько граждан сообщили о беспилотном летательном аппарате, летевшем на высоте примерно 200 метров и последний раз замеченном вблизи Вильнюса. Впоследствии полиция мобилизовала все силы и уведомила все службы, проинформировал представитель властей информационное агентство BNS.
Однако до сих пор непонятно, что это был за тип БпЛА и представляет ли он угрозу. Инцидент произошел незадолго до запланированного визита вице-канцлера и министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля.
Жители Литвы также получили предупреждения, отправленные на их мобильные телефоны. Поиски неидентифицированного летательного аппарата, который исчез с радаров, продолжаются. Его судьба остается неопределенной. В свою очередь литовские власти решили усилить противовоздушную оборону вблизи границы с беларусью, пишет RMF24.
Это уже второй инцидент в этом месяце, связанный с беспилотником, который пролетел над Литвой из беларуси. 10 июля беспилотник Gerber, похожий на иранский Shahed, разбился всего в километре от границы.
Когда он появился в воздушном пространстве Литвы, было принято решение эвакуировать премьер-министра и спикера парламента в укрытие.
Ранее «ФАКТЫ» писали о предупреждении Зеленского Европе о том, что беларусь может стать новым плацдармом для агрессии россии, в частности, под предлогом учений.98
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