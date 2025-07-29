«Если в войну вам захотелось купить платье или картину, сделайте это!»: знаменитый дизайнер Виктория Гресь об испытаниях последних лет

Легендарный дизайнер Виктория Гресь, одевавшая первых леди страны и большинство звезд, ни разу не выезжала за пределы Украины с начала большой войны. Вместе с супругом Аркадием она живет под Киевом, в своем большом доме с изысканным интерьером, который создала сама. Декорирование — ее еще одна большая любовь. Как и создание одежды. Теперь мастерская и шоу-рум Гресь находятся на холмистой территории ее поместья. Виктория признается, что, несмотря на тяжелые времена, так хорошо, как здесь, не будет ей больше нигде. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Виктория Гресь рассказала о депрессии, вспомнила начало большой войны и вещь, которую она бережет для дня нашей Победы.

«Я достаю свои старые платья и начинаю придумывать, как их преобразить»

— Виктория, насколько большая война изменила представление людей о моде?

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— Война изменила представление людей обо всем, как и всю нашу жизнь, потому что такой страшный опыт не может пройти без последствий. Безусловно, другими стали потребности и акценты, желания, мечты, цели и финансовые возможности… Однако сама по себе мода пережила множество войн и катаклизмов, но не просто выживала каждый раз, но и развивалась.

Мы все знаем, насколько тяжело наше общество справлялось с последствиями двух огромных войн прошлого века, но при этом мода выстояла и даже получила импульсы для новых идей и целых направлений. И это закономерно, потому что в трудные времена люди пытаются найти какие-то «якоря», точки опоры. Да, война — это ужасно, страшно, приносит столько горя, что мы уже никогда не сможем чувствовать и воспринимать многие вещи, как раньше. Но мы продолжаем жить — никуда не уходят ежедневные потребности: мы же чистим зубы, красим волосы, занимаемся бытовыми делами… И платья покупаем тоже.

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"Мода пережила огромное количество войн и катаклизмов, однако не просто выживала каждый раз, но и развивалась", - рассказала дизайнер

На самом деле круг моих клиентов не только не поменялся за эти годы, он стал даже шире. Больше людей стало понимать, что именно красота может держать на плаву и сохранять внутреннюю собранность и стимулы идти вперед. Бывают, естественно, «синусоиды» настроений, с которыми каждый справляется, как может. Как, например, можно спокойно реагировать, когда где-то по соседству случаются прилеты, когда разрушаются дома, под завалами гибнут люди? И именно в такие моменты очень помогают справиться какие-то рутинные дела или творчество. Я, например, достаю свои старые платья и начинаю придумывать, как их преобразить. Это создает мне настроение. Знаю, что многие клиенты хранят мои вещи годами, десятилетиями.

— У меня до сих пор есть джинсы от Виктории Гресь.

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— Серьезно?! Знаю, что многие хранят мои белые платья. Наверное, есть в белом цвете какая-то поэзия, эмоции, которые хочется сберечь.

"Многие хранят мои белые платья, - рассказывает Виктория Гресь. - Наверное, есть в белом цвете какая-то поэзия, эмоции, которые хочется сохранить"

— Бывают до сих пор моменты, когда депрессия накатывает? Как в первые дни большой войны.

— Конечно, мы все живые люди и реагируем на то, что происходит, поэтому периодически наступают и спады, и страхи возникают. Если вернуться к первым дням войны, я уже даже четко не помню, что тогда делала. Вспоминаю лишь, что настоящим спасением стала для меня садотерапия. Я постоянно копалась в саду, что-то пересаживала, поливала. В этом было что-то очень живое, понятное, мирное.

Месяца два я вообще не заходила в мастерскую, чего прежде никогда не было за всю мою профессиональную жизнь! Но в нашем рабочем чате продолжались переписки, и стало очевидно, что мы не просто сотрудники, мы люди, которые соскучились по работе и хотим вернуться к любимому делу, несмотря ни на что! И мы решили возобновить работу мастерской. Как бы ни было трудно и даже страшно, мы все, и наши клиенты, в том числе, желали обновлений. Помню, одна клиентка мне написала, что хочет поменять хоть что-нибудь, хотя бы шторы…

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Виктория Гресь: "Как бы ни было тяжело и даже страшно, мы все, и наши клиенты в том числе, желали обновлений"

— Значит, в этих банальных, казалось бы, словах, что «красота спасет мир»…

— Они вечны. На самом деле это выражение было очень недооценено, мы относились к нему, как к некоему манифесту, просто привычной фразе, и только сейчас я по-настоящему поняла мудрость этих слов. Переживаем их сейчас заново, в буквальном смысле. Эстетика сильно держит людей на плаву. Не стоит делить искусство на современное и нет, плохое и хорошее… Всех привлекает и цепляет разное в зависимости от личной истории, собственного жизненного бэкграунда. Но если человека в принципе цепляет какая-то эстетическая категория, это уже очень хорошо. И потому, если в войну вам захотелось купить платье или картину — прекрасно, сделайте это! Это точно признак того, что вы живете!

«Так, как хорошо нам здесь, не будет уже нигде»

— Вы не думали над возможностью покинуть страну, как это сделали некоторые ваши коллеги?

— Нет! Мы с Аркадием сразу приняли решение, что не уедем из своей страны. Это даже не обсуждалось в нашей семье. Во-первых, каждый из нас ясно понимал, что так, как хорошо нам здесь, не будет уже нигде. Во-вторых, мы чувствуем себя уверенно здесь — мы на своей земле, в своей стране, и будем с Украиной до конца. Аркадий разве что говорил, что, если бои будут недалеко, придется ставить бетонные блоки, перекрывая дороги. В общем, мы на полном серьезе готовились к сопротивлению, а не к отъезду… Но нам повезло: наш участок расположен на Змеиных горах, это очень мощный природный фортификационный ландшафт, здесь даже во Вторую мировую не было немцев. Преодолеть холмы и овраги, поросшие лесом, им оказалось не под силу.

— У вас есть укрытие?

— У нас есть два больших гаража, встроенных в грунт, которые могут играть роль укрытия. Но мы туда не ходим, тем более что тревоги иногда по несколько раз в сутки, и это очень сложно — вести такую «подземную» жизнь. Свой дом мы строили по современным термотехнологиям, и оказалось, что он очень хорошо изолирован. Когда его строили, я даже не знала, что плоская крыша так «отбивает» звук. А уже в войну выяснилось, что при закрытых окнах у нас вообще полная тишина. Обстрелы мы, конечно, слышим, как и все остальные, но не настолько интенсивно, как в домах с традиционными крышами. Поэтому считаем, что наш ангел-хранитель позволяет нам жить.

— Некоторые будут удивлены тем, что оригинальный дом и его уникальная «внутренность» тоже вашего авторства.

— Да, когда-то Аркадий купил этот участок из-за холмов, на которые открывается очень красивый вид. Такой, что захватывало дух! Это было главным «триггером» покупки. Но несколько лет он стоял в своем первозданном виде, мы никак не могли решиться на строительство, а потом взялись и за три года построили дом мечты.

Стилистически дом — мое решение, мое видение, но за саму постройку отвечали архитекторы. Однако для меня, как для творческого человека, прежде всего важно, каким будет дом внутри, — и только потом архитектурное решение. В этом и состоит сочетание комфорта и эстетики. Ведь ты живешь не с «умным домом» или кирпичом, а с тем, что внутри, а именно — с верхним слоем, с которым соприкасаешься изо дня в день. Это очень важно — испытывать радость от всего в доме: от простого завтрака, от чтения книги, от того, что просто смотришь в окно.

"Для меня, как для творческого человека, прежде всего важно, каким будет дом внутри – и только потом архитектурное решение", - объясняет пани Виктория

Когда меня приглашают как декоратора, я в первую очередь спрашиваю заказчиков: для чего вам дом? Это как про одежду: прежде чем что-то предложить, я всегда узнаю, куда ее будут носить. Именно тогда складывается гармоничная композиция, в которой сочетается все — комфорт, уместность, красота, свобода. Наверное, поэтому мои вещи и живут годами в гардеробах людей. Не могу просто сделать и отдать, тогда меня будет мучить совесть.

— Знаю, вы не любите слово «тренды»…

— Тренды придумывают не художники, а маркетологи, а они всегда ориентированы на коммерческий аспект. Как современный человек не могу полностью отрицать влияние на себя этих тенденций, ведь мы все вынуждены участвовать в конкурентных играх, демонстрировать себя. Поэтому мы ведем социальные сети, присутствуем в общественном пространстве. Но отстаиваем свои творческие приоритеты, остаемся верными своему стилю и традициям.

Есть заблуждение, что классика всегда будет в тренде. Но это не работает. На самом деле самый живучий стиль — эклектика. А вот классический белый в интерьере — очень сложный. Это удивительно, но именно минимализм требует дорогих материалов и их абсолютной стыковки. А это — полное соответствие — и есть главная задача декораторов.

Мир стал нишевым, и все мы пришли к тому, что это очень комфортно. Ты не можешь одеть весь мир, снять лучший фильм, построить идеальный для всех дом. Но очень важно найти свою зону комфорта, круг своих людей, любимое дело — и в этом хорошо жить.

«На нашу Победу у нас заготовлена бутылка „Артемовского“ шампанского, произведенного 24 февраля 2022 года»

— С чего началось ваше увлечение декорированием?

— С моей собственной квартиры. Я декорировала ее для себя и под себя, но люди приходили ко мне, смотрели и просили сделать у них что-то подобное. И я поняла, что могу сделать что-то интересное в этом направлении — осознанное погружение в эту тему у меня началось с 2013 года. Но все-таки еще долго я не чувствовала себя в этом деле комфортно, а больше рассматривала декорирование как удовольствие, за которое платили хорошие деньги.

Интерьер в доме Виктории Гресь

А вот создание одежды — моя любовь с 14 лет, когда мама купила мне швейную машинку «Чайка». Она стоила 200 рублей, немалые деньги по тем временам, но я их отработала за одно лето! Шила платья маме, себе, а потом появились и первые заказчики. В 1993 году в Ужгороде у меня была небольшая комната, где стояла машинка и, по сути, проходила вся моя жизнь. Мой пудель вечно ходил в нитках, запутавшихся в его шерсти. В какой-то момент Аркадию это надоело, и мы сняли мне мастерскую. Я тогда работала художником Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра, была влюблена в профессию, но свободы в ней мне было уже мало, хотелось выйти за рамки. Так начался мой путь модельера. Кстати, мастерская до сих пор работает в Ужгороде. Уже больше 30 лет! Я постоянно туда приезжаю и, была бы моя воля, жила б в Ужгороде и сейчас. Но мода всегда находится в столицах.

— Что из вашей жизни ушло уже навсегда за последние годы?

— Мы перестали выезжать за пределы страны. Моя мастерская в Киеве закрылась и переехала ко мне за город, как и шоурум. По сути, сейчас я живу и работаю в одном месте. С утра иду в мастерскую, и это всегда таинство. Очень люблю свой сад. Собираю лаванду и высаживаю травы. Гости стали приезжать реже, но все равно мы находим время для интересного общения, у нас даже ужины с друзьями всегда тематические! Несмотря ни на что, мы продолжаем заниматься любимым делом, создавать красоту и приближать нашу Победу. Кстати, для этого дня у нас заготовлена бутылка «Артемовского» шампанского, которое произведено в первый день начала большой войны — 24 февраля 2022 года. Уверена, что обязательно настанет тот день, когда мы откупорим ее с близкими людьми.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Виктория рассказывала о самых страшных временах, спасении бренда и моде во время большой войны.

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