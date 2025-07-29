Я не убежал: Олег Винник признался, что у него нет паспорта гражданина Украины

Популярный украинский певец Олег Винник, который 14 февраля провел свой первый концерт во время войны в Праге, где пел русскоязычные песни, назвал своим домом Германию и заявил, что у него нет внутреннего украинского паспорта. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в своем телеграмм-канале.

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«Миф о том, что я убежал… Вы сами прекрасно понимаете, что это неправда. 25 лет я проживаю здесь, в Германии. Когда-то уехал по контракту работать, так здесь и остался. Здесь родился мой сын, здесь моя семья. И, кстати, многие украинцы так поступали. Кто-то из-за любви уезжал, кто-то из-за учебы, кто-то из-за работы. Но это не делает их в меньшей степени украинцами, как и меня. Возвращаюсь постоянно в свою Родину, к своим людям с концертами, с гастролями. И так же я вернулся сюда, домой, в Германию в начале войны», — заявил он.

Напомним, из Украины в Германию Олег Винник уехал в начале полномасштабного вторжения. Певец не появлялся на публике и не вел активно социальные сети. В августе 2024 года артист появился с новой песней «Мои люди» и заявил, что начинает все с «чистого листа». Впрочем, возвращение артиста не вызвало восторга у публики, которая считает, что певец убежал от войны в безопасную Германию, и теперь, когда стали заканчиваться деньги, хочет вернуться к пока еще помнящим его зрителям.

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