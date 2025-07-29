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«Будет чем дышать»: синоптик рассказала, когда спадет жара
Второй месяц летом завершается в Украине нестабильной погодой. Так, в среду, 30 июля, атмосферные фронты предопределят грозовые дожди на севере, кроме Сумщины, и в центральных областях.
В западной части осадков, кроме небольших локальных, не ожидается, сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в южной части, в частности, в Одесской и Николаевской областях, дождь с грозой ожидается только в ближайшую ночь. На востоке будет сухо и жарко — до +30…+35 градусов.
На остальной территории Украины после прохождения атмосферных фронтов температура воздуха снизится, в течение дня предполагается +21…+26 градусов.
Из-за контрастов температуры и атмосферного давления северо-западный ветер будет порывистым.
«В Киеве, 30 июля, будет чем дышать, в течение дня температура воздуха снизится до +21…+23 градусов. Даже не верится» , — пишет Диденко.
Завтра в столице ожидается дождь с грозой, но вечером дождь менее вероятен.
«В ближайшей перспективе жара „присядет“ даже на юге и востоке Украины, от нынешних +35 до более милосердных +28.+32 градусов. Только Луганщина удержится в сильно жаркой погоде. Однако лето еще продолжается, еще июль на календаре, поэтому говорить о решительном прекращении жары не приходится»? — уточнила Диденко.
О том, какая погода будет в Украине на этой неделе, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko/55
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