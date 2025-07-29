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Погода

«Будет чем дышать»: синоптик рассказала, когда спадет жара

14:36 29 июля 2025
Голосеевский парк, фото https://www.facebook.com/tala.didenko/

Второй месяц летом завершается в Украине нестабильной погодой. Так, в среду, 30 июля, атмосферные фронты предопределят грозовые дожди на севере, кроме Сумщины, и в центральных областях.

В западной части осадков, кроме небольших локальных, не ожидается, сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в южной части, в частности, в Одесской и Николаевской областях, дождь с грозой ожидается только в ближайшую ночь. На востоке будет сухо и жарко — до +30…+35 градусов.

На остальной территории Украины после прохождения атмосферных фронтов температура воздуха снизится, в течение дня предполагается +21…+26 градусов.

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Из-за контрастов температуры и атмосферного давления северо-западный ветер будет порывистым.

«В Киеве, 30 июля, будет чем дышать, в течение дня температура воздуха снизится до +21…+23 градусов. Даже не верится» , — пишет Диденко.

Завтра в столице ожидается дождь с грозой, но вечером дождь менее вероятен.

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«В ближайшей перспективе жара „присядет“ даже на юге и востоке Украины, от нынешних +35 до более милосердных +28.+32 градусов. Только Луганщина удержится в сильно жаркой погоде. Однако лето еще продолжается, еще июль на календаре, поэтому говорить о решительном прекращении жары не приходится»? — уточнила Диденко.

О том, какая погода будет в Украине на этой неделе, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko/

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