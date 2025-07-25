Грозы и град идут с запада: какой будет погода в выходные 26 и 27 июля

Метеоролог Игорь Кибальчич, ранее прогнозировавший, что в третью декаду июля на юге и востоке Украины сохранится жаркая погода с показателями несколько выше нормы, уточнил прогноз погоды на выходные дни, 26 и 27 июля.

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«В последующие двое суток прогнозируется достаточно контрастная погода. В западных и северных областях атмосферные фронты и циклоническая деятельность повлекут за собой грозовые дожди, местами будет наблюдаться град и шквалистое усиление ветра. В это же время на юге и частично в центре Украины ожидается преобладание сухой и жаркой воздушной массы субтропического происхождения с аномально высокими показателями температуры», — отмечает метеоролог.

Суббота, 26 июля:

В западных областях в течение суток местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, днём на Буковин и Прикарпатье местами град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днём +27…+32 °С, на Закарпатье и в Винницкой области +30…+35 °С.

В северных регионах местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днём +23…+28 °С.

В центральных регионах Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22 °С, днём +31…+36 °С.

В южной части Украины и Крыму прогнозируется малооблачная и жаркая погода. Ветер южный / юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22 °С, днём +34…+39 °С, вдоль побережья морей +28…+33 °С.

В восточных регионах преимущественно без осадков, только в Харьковской области местами пройдут кратковременные дожди в сопровождении грозы. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, во время грозы может усиливаться. Температура воздуха ночью составит +17…+22 °С, днём +28…+33 °С.

Прогноз погоды на 26 июля.

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Воскресенье, 27 июля:

В западных областях Украины ожидается неустойчивая погода: пройдут грозовые дожди, днём местами сильные ливни, град и шквалы, 17 — 22 м/с. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °С, днём +21…+26 °С.

В северных областях существенных осадков в течение суток не предвидится. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14…+19 °С, днём +26…+31 °С.

В центральных областях Украины ночью без существенных осадков, днём и вечером в Черкасской и Кировоградской областях ожидаются грозовые ливни, возможны шквалы и град. Ветер восточный / северо-восточный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+23 °С, днём +33…+38 °С.

На юге Украины, а также в Крыму сохранится жаркая и сухая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +19…+24 °С, днём +33…+38 °С, местами до +40 °С.

В восточных областях ожидается устойчивая погода без осадков. Ветер северо-восточный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +16…+21 °С, днём +30…+35 °С.

Прогноз погоды на 27 июля.

А синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует, что ослабление жары в Украине ожидается только 31 июля.

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«В пятницу атмосферный фронт коснется западных областей Украины и поэтому пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем и вечером завтра грозовые дожди дойдут до Житомирщины, Черниговщины и Киевщины. На остальной территории Украины будет сухая погода», — отмечает она и добавляет, что температура 22 +31+35 градусов.

В Киеве 25 июля — жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов, временами выше.

Напомним, что на юге и на юго-востоке Украины наблюдается нашествие египетской саранчи, которая считается одним из самых опасных насекомых. Доктор биологических наук Роман Новицкий считает, что саранча появилась, поскольку совпало несколько моментов: теплый климат и достаточно долгий нагрев земли. Толчком стал подрыв русскими захватчиками Каховской ГЭС и обмеление водохранилища.

Фото — Pixabay

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