Помог бежать за границу экс-руководителю Киевского метрополитена: объявлено подозрение бывшему начальнику ТЦК

В Национальной полиции сообщили, что подозрение получил бывший начальник ТЦК, который помог бежать за границу экс-руководителю Киевского метрополитена.

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Речь идет о беглеце Викторе Брагинском, который занимал должность начальника КП «Киевский метрополитен» в 2014—2024 годах.

«Решением врачебной комиссии чиновник был исключен из военного учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни. Способствовал беглецу с выездом за пределы страны в то время начальник одного из районных ТЦК и СП столицы. Именно он организовал изготовление поддельных документов, которые предоставили возможность беспрепятственно выехать за границу бывшему начальнику КП «Киевский метрополитен», — говорится в сообщении Нацполиции.

Брагинский в ноябре 2024 года получил подозрение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по делу о подтоплении тоннелей метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская».

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А уже на следующий месяц бывшего руководителя столичного метрополитена правоохранители объявили в розыск.

В полиции отметили, что бывшему начальнику ТЦК и СП грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее подозрение получили другие участники коррупционной схемы, среди которых бывший чиновник метрополитена, председатель и секретарь военно-врачебной комиссии, а также оператор отделения офицеров запаса территориального центра комплектования.

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«ФАКТЫ» рассказывали о громком коррупционном скандале вокруг бывшего главы киевского метрополитена.

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