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Достаточно двух средств: как избавиться от желтых пятен на одежде

21:02 30 июля 2025
желтые пятна пота на одежде

Многие люди пытаются справиться с желтыми пятнами на одежде. Они появляются в разных местах — чаще всего под мышками и на воротнике. Удалить их с одежды (особенно белой) может быть довольно сложно. Однако стоит исследовать некоторые эффективные методы, которые могут помочь, пишет Kobieta.

Одно из них — пищевая сода. Это средство, пожалуй, есть у каждого на кухне.

Сделайте пасту. Насыпьте три столовые ложки пищевой соды в небольшую миску и добавьте полторы столовые ложки воды. Смешайте все вместе — полученная смесь должна иметь консистенцию желе.

Нанесите пасту на желтые пятна на одежде и оставьте на час. После этого постирайте одежду вручную в теплой воде со средством для стирки белых тканей. Пищевая сода должна помочь удалить желтые пятна, а также устранить неприятный запах пота.

Как еще можно удалить желтые пятна? Невероятно простой метод — использовать обычный уксус.

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Слегка полейте им пятна и оставьте примерно на 20 минут. После этого постирайте одежду в стиральной машине (стандартный цикл) со средством для стирки.

Напомним проверенные способы удаления пятен от антиперспиранта.

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