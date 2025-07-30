Дом — не «рай» для насекомых: как избавиться от мошек, комаров и мух за 7 простых шагах

Эксперт Марина Жукова продолжает делиться рецептами народных средств, которые могут защитить от назойливых насекомых в квартире или доме.

По словам Марины, камфорный спирт поможет против мошек. Нужно протереть рамы и кровати теплым камфорным спиртом. После этого мошки исчезают.

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Камфору можно заменить нашатырным спиртом. Эффект тот же, только запах резче.

Можно поджечь сухой лавровый лист. После лаврового дыма на даче или пикнике мошки разбегутся за пару минут.

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Подойдет для борьбы с насекомыми и луковая ловушка с гвоздикой. Несколько гвоздичек вставить в половинку луковицы — о комарах можно забыть, утверждает Жукова.

Лосьоном из гвоздики и чеснока нужно обрабатывать запястья, чтоб не было укусов. Нужно настоять горсть гвоздики и пару зубчиков чеснока в 200 мл водки.

Домашний крем-репеллент, состоящий из смеси детского крема, настойки валерьянки и ванилина тоже поможет в борьбе с комарами и мошками.

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В ловушку с яблочным уксусом и каплей моющего средства мошки сами прилетят.

По словам Марины, браслеты от комаров, которые продают в магазинах, помогают, но не спасают. Лучше подстраховаться фумигатором.

Также Марина Жукова рассказала, как избавиться от мошек на кухне без капли «химии». И посоветовала три работающих лайфхака для стирки.

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