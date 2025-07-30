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Дом — не «рай» для насекомых: как избавиться от мошек, комаров и мух за 7 простых шагах
Эксперт Марина Жукова продолжает делиться рецептами народных средств, которые могут защитить от назойливых насекомых в квартире или доме.
По словам Марины, камфорный спирт поможет против мошек. Нужно протереть рамы и кровати теплым камфорным спиртом. После этого мошки исчезают.
Камфору можно заменить нашатырным спиртом. Эффект тот же, только запах резче.
Можно поджечь сухой лавровый лист. После лаврового дыма на даче или пикнике мошки разбегутся за пару минут.
Подойдет для борьбы с насекомыми и луковая ловушка с гвоздикой. Несколько гвоздичек вставить в половинку луковицы — о комарах можно забыть, утверждает Жукова.
Лосьоном из гвоздики и чеснока нужно обрабатывать запястья, чтоб не было укусов. Нужно настоять горсть гвоздики и пару зубчиков чеснока в 200 мл водки.
Домашний крем-репеллент, состоящий из смеси детского крема, настойки валерьянки и ванилина тоже поможет в борьбе с комарами и мошками.
В ловушку с яблочным уксусом и каплей моющего средства мошки сами прилетят.
По словам Марины, браслеты от комаров, которые продают в магазинах, помогают, но не спасают. Лучше подстраховаться фумигатором.
Также Марина Жукова рассказала, как избавиться от мошек на кухне без капли «химии». И посоветовала три работающих лайфхака для стирки.136
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«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк