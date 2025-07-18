Кухонные полотенца будут как новые: блогерша Марина посоветовала три работающих лайфхака для стирки

Блогерша Марина Жукова, которая поделилась рецептом «чудо-раствора» для мытья унитаза, рассказала, как отстирать кухонные полотенца до состояния новых.

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По словам Марины, существует три лайхфака, которые работают на все 100%.

«Сколько полотенец вы уже мысленно похоронили — „не отстирывается“, „уже не то“, „пусть будет для грязных работ“?» — спрашивает блогерша.

Она настаивает на том, что любые пятна можно удалить, ведь проблема не в пятнах, а в подходе.

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«Мы пытаемся кипятить и отбеливать, но не даем ткани шанс ожить по-настоящему», — считает Марина.

По ее словам помогут перекись водорода и сода. Нужно по 2 ст. л. каждого средства на таз горячей воды. Замочить полотенца и оставить на некоторое время. После этого жир и застарелые пятна быстро исчезнут.

Второй лайфхак — молочная кислота— 1 флакон на 3 л воды. Убирает запахи, не портит цвет, смягчает ткань.

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Третий способ — аммиак + жидкое мыло. Одну каплю аммиака и каплю мыла поместить полотенца в горячую воду, оставить на 2 часа. После этого ткань будет как новая.

А для самых «убитых» полотенец Марина предложила свой рецепт «супер-замачивания»:

- 1 таблетка белизны,

- 1 таблетка для посудомойки (разрезать пополам),

- 1 брусок хозяйственного мыла (натереть в воду).

Залить кипятком, замочить до остывания, а потом постирать в машинке.

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«Результат — полотенца как после химчистки. Без запаха, без серости, с нормальным цветом», — утверждает блогерша.

Напомним, Марина Жукова посоветовала, как стирать вещи в пакете во время путешествия или похода. А также, как лучше хранить крупы.

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