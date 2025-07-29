- 29.07 22:53 «Динамо» разгромило «Хамрун Спартанс» и гарантировало себе основную стадию еврокубков: видеообзор матча
- 29.07 22:27 Что подарить боссу на день рождения: также важно знать, какие подарки неуместны
- 29.07 21:59 Летний пирог от гастроблогера Марины Гармаш: деликатес, который готовится просто
- 29.07 21:30 Хочет, чтобы все были счастливы: Элтон Джон принялся мирить Бекхэмов с сыном
- 29.07 21:03 Домашнее средство для ежедневной чистки ванн: эффективное и доступное
- 29.07 20:35 В первые дни войны стал на защиту Украины: в Донецкой области погиб механизатор с Виннитчины
- 29.07 20:08 Кабачковый блинчик с форелью: идеальный вариант для завтрака
- 29.07 19:52 Дроны-перехватчики не панацея от БПЛА: эксперт рассказал, в чем минус такой стратегии
- 29.07 19:31 Ракам — «Туз мечей» и озарение, Скорпионам — «Маг» и новые горизонты: Таро-прогноз на 30 июля
- 29.07 19:17 Уже завидую: ведущий «Холостяка» впервые «засветил» участниц нового сезона
- 29.07 18:41 По квартирам киевлян ходят инспекторы: что важно знать
- 29.07 18:30 Кабачковая лазанья: без теста и лишнего жира
Уже завидую: ведущий «Холостяка» впервые «засветил» участниц нового сезона
Завершаются съемки четырнадцатого сезона романтического реалити «Холостяк». Его главный герой — актер Тарас Цымбалюк — и ведущий проекта Григорий Решетник на своих страницах в социальной сети делятся фотографиями и впечатлениями от работы. Известно, что львиная доля съемок проходит в Карпатах. Григорий показал закулисную жизнь команды, которая работает над сезоном, и «засветил» девушек с Первой вечеринки.
«Уже завидую вам, что вы увидите этот сезон — так интересно уже давно не было, ежедневно сюрприз и новое приключение», — подписал фотографии Григорий Решетник.
Подписчики отреагировали на пост ведущего, в очередной раз поделившись мнениями о том, что подобные проекты не для времен войны.
«Пока вы тут на съемках и посмеяться, наши ребята на войне, другие умирают или лежат в больнице с тяжелыми ранениями, — написали в комментариях. — Не время сейчас для таких проектов. Это неуважение к нашим военным. Почему же вы не пойдете и не помогаете нашим ребятам».
«Одни прощаются с героями и плачут, другие улыбаются и прыгают! — добавили в сети. — Такая жизнь современной Украины».
«Главное, чтобы клещи себя вели вежливо в этот раз, — отреагировала бывшая участница „Холостяка“, певица Злата Огневич. — Жду новый сезон».
«Скажите, пожалуйста, что может быть лучше, чем наша песня, реки, горы, поля? — поделились впечатлением. — Жизнь настолько коротка, чтобы менять свое время на проживание в других местах, странах, в чужой культуре, языке, среди чужих людей».
Ранее известный шеф-повар решил пойти в реалити «Холостяк».169
Читайте нас в Facebook