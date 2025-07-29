Уже завидую: ведущий «Холостяка» впервые «засветил» участниц нового сезона

Завершаются съемки четырнадцатого сезона романтического реалити «Холостяк». Его главный герой — актер Тарас Цымбалюк — и ведущий проекта Григорий Решетник на своих страницах в социальной сети делятся фотографиями и впечатлениями от работы. Известно, что львиная доля съемок проходит в Карпатах. Григорий показал закулисную жизнь команды, которая работает над сезоном, и «засветил» девушек с Первой вечеринки.

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«Уже завидую вам, что вы увидите этот сезон — так интересно уже давно не было, ежедневно сюрприз и новое приключение», — подписал фотографии Григорий Решетник.

Подписчики отреагировали на пост ведущего, в очередной раз поделившись мнениями о том, что подобные проекты не для времен войны.

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«Пока вы тут на съемках и посмеяться, наши ребята на войне, другие умирают или лежат в больнице с тяжелыми ранениями, — написали в комментариях. — Не время сейчас для таких проектов. Это неуважение к нашим военным. Почему же вы не пойдете и не помогаете нашим ребятам».

«Одни прощаются с героями и плачут, другие улыбаются и прыгают! — добавили в сети. — Такая жизнь современной Украины».

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«Главное, чтобы клещи себя вели вежливо в этот раз, — отреагировала бывшая участница „Холостяка“, певица Злата Огневич. — Жду новый сезон».

«Скажите, пожалуйста, что может быть лучше, чем наша песня, реки, горы, поля? — поделились впечатлением. — Жизнь настолько коротка, чтобы менять свое время на проживание в других местах, странах, в чужой культуре, языке, среди чужих людей».

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Ранее известный шеф-повар решил пойти в реалити «Холостяк».

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