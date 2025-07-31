Аналитик назвал два момента, которые помогут Украине переломить ход войны

Военный аналитик Майкл Кларк считает, что есть варианты, которые помогут Украине переломить ход войны. Об этом он заявил, отвечая на вопросы читателей, сообщает Sky News.

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«Для москвы большой победой был бы захват «большого города, такого как Харьков или Сумы. Это был бы стратегический прорыв для россиян, если бы они это совершили. Так что, хотя было бы важно захватить некоторые из тактически ценных сел вблизи линии фронта, большой город, который перейдет россии, имел бы действительно большое значение».

По мнению Кларка, существуют две вещи, которые могли бы помочь Киеву. Первым было бы попадание Крыма «в зону досягаемости артиллерии».

«Это помогло бы перенести борьбу непосредственно в россию и к 800 000 россиян, которые переехали в Крым с 2014 года. Приблизительно с 2022 года Крым выступал плацдармом для сил путина. Но будь украинцы достаточно близки, чтобы сделать его нежизнеспособным для россиян, для российских военных, это… стратегически изменило бы правила игры».

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Еще одно дело, которое Украина могла бы сделать, — это перерезать сухопутный коридор между Донбассом и юго-восточным регионом Украины, считает эксперт.

«Если бы они могли перерезать этот сухопутный мост и действительно разделить российские силы с обеих сторон от него, это также было бы большим стратегическим решением», — добавляет Кларк.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что поможет ВСУ в сегодняшних условиях.

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