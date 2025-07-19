Телефонный разговор между Зеленским и Трампом 4 июля стал значительным поворотом, приведшим к решению американского президента предложить Европе приобрести оружие на сумму около 10 миллиардов долларов от имени Киева. Это изменение стало кульминацией месяцев работы европейских лидеров, республиканцев в Капитолии и других сторонников Украины. Именно они давали Зеленскому стратегические советы относительно того, как привлечь Трампа на свою сторону, в частности как использовать язык сделок и лести, на который, как видно, последний реагирует.

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«Многие союзники Украины контактировали с Зеленским по этому поводу, а также между собой, — сказал европейский чиновник. — Они обсуждают, как разговаривать с Трампом», пишет Washington Post.

Перемены в отношениях между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским позволяют сохранить поставки американского оружия Украине в критический для Киева момент, когда россия давит на то, что она считает своим преимуществом на поле боя.

Политики и стратеги из США и нескольких европейских стран заявили, что скоординированные усилия по возобновлению отношений Зеленского с американским президентом начались еще до того, как украинский лидер покинул Вашингтон в конце февраля после того, как сотрудники Белого дома пообедали вместе с украинцами. Европейские лидеры помогли составить текст извинений Зеленского перед Трампом. Они обсудили предложение о перемирии, приемлемое для украинцев, которое россия в конечном итоге отклонила. А европейские лидеры, которые имеют телефонные контакты с Трампом (он иногда звонит неожиданно), использовали свои разговоры с ним, чтобы подчеркнуть, что путин угрожает интересам США.

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Два европейских дипломата отметили, что французский президент Эммануэль Макрон был особенно полезным, используя свои давние — хоть и не всегда гладкие — отношения с Трампом, чтобы донести мысль, что поддержка Украины поможет Белому дому одержать победу. По словам дипломатов, два лидера разговаривают почти ежедневно, звоня друг другу напрямую для импровизированных переговоров о текущих вызовах.

После февральского поражения Зеленский снизил напряжение в дальнейших личных встречах с Трампом. По настоянию Макрона и Стармера, Зеленский и Трамп провели частный разговор без помощников в Ватикане в апреле, когда оба были там на похоронах Папы Франциска. Этот разговор помог возобновить отношения, заявили дипломаты.

Они снова встретились в конце июня на саммите НАТО в Нидерландах, куда Зеленский привез список желаемого вооружения вместе с предложением. По словам чиновников, встреча НАТО, похоже, значительно способствовала налаживанию отношений.

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Один чиновник описал встречу в Гааге как «решающую». В своих разговорах с Трампом европейские лидеры пытались изменить сценарий и утверждали, что путин препятствует амбициям президента закончить войну. А в прошлом месяце представители НАТО приложили совместные усилия, чтобы обеспечить Трампу дипломатическую победу, пообещав значительное увеличение военных расходов Европы и адаптировав саммит НАТО под него и его желание объявить об успехах. Европейский дипломат заявил, что Владимиру Зеленскому было четко дано понять, что саммит НАТО будет сосредоточен на расходах на оборону и шоу Трампа и может быть менее сосредоточенным на Украине, чем в прошлые годы.

В разговорах с европейскими лидерами Трамп выразил разочарование после разговора с путиным, который, по его словам, был настроен захватить больше украинской территории. Поэтому во время телефонного разговора с Зеленским 4 июля Дональд Трамп сказал, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и должна перейти в наступление, сообщил украинский чиновник. Когда Трамп спросил, может ли Украина бомбить москву или Санкт-Петербург, Зеленский ответил: «Если у нас будет соответствующее оружие, мы сможем».

Впоследствии на вопрос журналистов об этом разговоре Трамп ответил: «Нет, он не должен нацеливаться на москву». И добавил, что не будет поставлять Украине оружие большой дальности, которое позволило бы поразить российскую столицу.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп спросил Зеленского о способности Украины поразить российскую территорию, но заметила, что этот вопрос был вырван из контекста. Трамп просто искал информацию, а не призвал Зеленского сделать это, сказала она.

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Сейчас Дональд Трамп дал россии 50 дней на достижение мирного соглашения, прежде чем ввести 100-процентные пошлины на российский импорт и вторичные санкции против покупателей российской энергии. Новое американское вооружение может добраться до Украины гораздо быстрее, сказал украинский чиновник. По его словам, ракеты ATACMS с большей дальностью и прочее вооружение «могут изменить траекторию по крайней мере на ближайшие шесть месяцев, а может и больше». «Если это будет сосредоточенная поддержка в течение 50 дней, это будет отлично», — добавил он.

Однако Трамп так часто менял свою позицию, что некоторые чиновники не решались называть это изменением мнения.

«Он, кажется, отдает себе отчет, что не может доверять путину, — сказал один из европейских чиновников. — Поэтому ситуация положительная, пока она снова не изменится».

В то же время военный эксперт Дмитрий Снегирев видит в этих не всегда последовательных заявлениях Дональда Трампа четкий план истощения россии и принуждения ее к миру.

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