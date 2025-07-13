Применение дронов фактически парализовало фронт в Украине: Залужный рассказал, что поможет ВСУ

Война в Украине зашла в тупик, фронт фактически заморожен из-за массового использования беспилотников обеими сторонами. Как отмечает The Wall Street Journal, именно дроны сейчас задают тон в военных действиях, ограничивая продвижение войск.

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Современные БПЛА варьируются от легких FPV-дронов до самолетных БПЛА с дальностью в тысячи километров и морских дронов. Они не только поражают цели, но доставляют боеприпасы, медикаменты и эвакуируют раненых. Несмотря на это, само чрезмерное применение дронов привело к остановке фронта.

В начале войны ВСУ использовали дроны для разведки, впоследствии усовершенствовав технологию для получения данных в режиме онлайн. Затем беспилотники начали оснащать взрывчаткой, превращая их в смертоносное оружие. Эксперты отмечают, что никакой другой вид вооружения не имеет такого влияния на ход боевых действий. Дроны, хоть и уступают ракетам по мощности, значительно дешевле и точнее, что позволяет производить их массово. Украина значительную часть таких дронов производит сама.

Приблизительно в 20 км по обе стороны линии фронта начинается «мертвая зона», где любое движение отслеживается дронами и становится мишенью. Из-за низкой себестоимости FPV-дроны используются даже для охоты на отдельных людей, что заставляет технику и личный состав минимизировать передвижение. Таким образом, линия фронта фактически заморожена беспилотниками.

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Ситуация может измениться, поскольку обе стороны постоянно усовершенствуют свои БПЛА. Россияне применяют FPV-дроны на оптоволокне, что делает их неуязвимыми для РЭБ, а украинцы разработали «дроны-вампиры» для ночных операций. Таким образом, преимущество на фронте получит тот, кто будет иметь количественное и качественное преимущество в применении беспилотников.

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что Украина может достичь военного паритета с россией и возобновить эффективные наступательные действия в течение следующих двух лет, но только при определенных условиях, сообщает «Украинская правда».

Он выделяет ключевые факторы:

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• Снижение эффективности враждебных систем РЭБ: это станет возможным благодаря переходу на альтернативные способы связи и навигации (например, лазерная связь, оптические и автономные системы наведения), а также развитие средств для уничтожения самих систем РЭБ.

• Уничтожение средств визуальной разведки врага: Речь идет о разведывательных дронах и оптических комплексах, которые можно будет уничтожать с помощью перехватчиков и лазерных технологий.

• Массовое производство высокоточных ударных дронов: а также их удешевление, расширение радиуса действия и повышение автономности. Это позволит дистанционно уничтожать живую силу, вооружение и технику противника, срывать логистику и фактически занимать пустые позиции после вытеснения врага.

В настоящее время активные наступательные действия с обеих сторон маловероятны по двум основным причинам, отмечает Залужный.

Первая — это ограниченный мобилизационный ресурс. Для наступления нужны значительные человеческие резервы, которых сейчас не хватает как Украине, так и россии. С продолжением войны демографическая ситуация будет ухудшаться, делая человеческий ресурс очень ценным.

Вторая причина — экономические и материально-технические ограничения. Условия паритета требуют значительно больших ресурсов для наступления, чем для обороны, являющихся огромными затратами, а человеческие потери в таких условиях трудно или невозможно компенсировать. Залужный резюмирует, что обе страны, вероятно, столкнутся с растущими экономическими трудностями, которые ограничат их способность накопить потенциал для масштабных наступательных операций.

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Как писали «ФАКТЫ», противник обшивает свою технику дополнительными слоями брони для защиты от дронов, что изменяет ее до неузнаваемости, но это не помогает. На днях бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода сообщили об уничтожении такого танка, зашитого настолько, что это был фактически «бункер» на колесах.

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