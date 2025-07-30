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Малосольные огурцы на минералке: будут готовы к утру следующего дня
На зиму огурцы можно приготовить с тархуном, апельсином и другими добавками. И у них будет свой неповторимый вкус.
Кулинар Яна Пишук предложила рецепт малосольных огурцов на минералке. Готовится очень просто и готовы такие огурцы уже на следующий день.
Ингредиенты:
килограмм небольших огурцов
минеральная вода газированная — литр
соль — 2 ст. ложки
чеснок — три зубка
пучок укропа
Приготовление :
На дно емкости выложить половину укропа (предварительно промыть).
Огурцы промыть, отрезать кончики, сложить плотно в емкость.
На огурцы выложить вторую половину укропа и мелко нарезанный чеснок.
Отдельно развести соль в минералке.
Залить огурцы этой смесью (чтобы они были полностью покрыты).
Огурцы убрать в холодильник. Готовы они через 12 — 14 часов.
Раньше мы рассказывали, как приготовить маринованные огурцы с горчицей и как законсервировать огурцы вместе с перцем и цветной капустой.173
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