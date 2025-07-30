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Книга рецептов

Малосольные огурцы на минералке: будут готовы к утру следующего дня

9:56 30 июля 2025
Малосольные огурцы, фото из открытых источников

На зиму огурцы можно приготовить с тархуном, апельсином и другими добавками. И у них будет свой неповторимый вкус.

Кулинар Яна Пишук предложила рецепт малосольных огурцов на минералке. Готовится очень просто и готовы такие огурцы уже на следующий день.

Ингредиенты:
килограмм небольших огурцов
минеральная вода газированная — литр
соль — 2 ст. ложки
чеснок — три зубка
пучок укропа

Приготовление :
На дно емкости выложить половину укропа (предварительно промыть).

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Огурцы промыть, отрезать кончики, сложить плотно в емкость.

На огурцы выложить вторую половину укропа и мелко нарезанный чеснок.

Отдельно развести соль в минералке.

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Залить огурцы этой смесью (чтобы они были полностью покрыты).

Огурцы убрать в холодильник. Готовы они через 12 — 14 часов.

Раньше мы рассказывали, как приготовить маринованные огурцы с горчицей и как законсервировать огурцы вместе с перцем и цветной капустой.

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