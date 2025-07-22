Трамп может раздавить путина и без вторичных санкций: что для этого нужно

Дональду Трампу не нужны так называемые вторичные пошлины, чтобы уничтожить доходы россии от нефти, которые сейчас составляют 160 миллиардов долларов в год. У него есть лучший способ сократить денежный поток, питающий войну кремля против Украины. Надо убедить Индию, второго по величине клиента россии, прекратить покупать ее нефть, одновременно договорившись с Саудовской Аравией об увеличении добычи. Это обеспечило бы стабильность мировых цен на нефть в условиях падения экспорта из москвы.

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США также могли бы эффективно снизить цену, которую рф получает от продажи нефти за границу, если пойдут дальше, чем снижение. Совместно эти меры добавили бы еще больше проблем экономике путина, которая уже сталкивается с напряжением из-за дефицита бюджета, замедления роста, увеличения долгов и все еще высокой инфляции, пишет Reuters.

Именно этого, говорится в статье, и стремится достичь Трамп, угрожая ввести вторичные пошлины для торгующих с россией стран. Однако такие общие вторичные пошлины будут иметь столько недостатков, что финансовые рынки не верят, что американский президент выполнит свою угрозу.

Примечательно, что российские акции и рубль подорожали после его комментариев, а цена на нефть упала — противоположное тому, что произошло бы, если бы инвесторы считали, что Трамп говорит серьезно.

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рф является третьим по величине производителем нефти в мире после США и Саудовской Аравии. Хотя ее доходы значительно упали, в июне она экспортировала 7,2 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, на сумму 13,6 миллиарда долларов, что означает годовой объем свыше 160 миллиардов долларов. Изъятие всех этих поставок с мирового рынка приведет к резкому росту цен. Среди прочего это повредит американским потребителям, что негативно скажется на популярности Трампа.

Другой проблемой является Китай, который с января по май закупил почти треть российского экспорта нефти по объему. Пекин является важнейшим союзником москвы. Если Трамп введет 100% пошлины на китайский импорт в США, он, вероятно, не изменит поведения Китая. Он лишь еще больше разожжет торговую войну со второй по величине экономикой мира и будет способствовать росту инфляции в стране.

Теоретически Трамп мог бы освободить Китай от вторичных пошлин, наложив их на другие страны. Индия и Турция, покупающие соответственно около четверти и десятой части российской нефти, стали бы главными мишенями. Президент мог бы иметь больше шансов на успех, давя на них. Но политика, которая наказывает дружественные страны, освобождая от пошлин Китайскую Народную Республику, самого серьезного долгосрочного конкурента США, была бы геополитической глупостью.

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Трамп мог бы использовать как кнуты, так и пряники, чтобы убедить Индию и Турцию прекратить покупать российскую нефть. Он мог бы заключить выгодные для обеих сторон сделки с этими странами.

Одним из стимулов могло бы стать обеспечение альтернативных поставок сырой нефти на мировые рынки. Это заверило бы Индию и Турцию, что они не будут платить больше за энергоносители. Это также защитило бы американских потребителей от повышения цен на топливо.

Трамп также мог бы убедить американских производителей, с которыми у него хорошие отношения, увеличить добычу нефти. В случае временного дефицита на рынке США могли бы даже выпустить нефть из своих стратегических запасов, что дало бы буровым компаниям уверенность в увеличении поставок.

Сокращение объемов нефти, которую может экспортировать россия, должно быть лишь частью плана Трампа, отмечается в статье. Он также должен снизить цену, по которой москва продает свою нефть, о чем говорится в 18-м пакете санкций ЕС против кремля.

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Ранее в США назвали отказ путина от компромисса в отношении Украины колоссальной ошибкой.

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