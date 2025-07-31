Служба Безопасности Украины спасла десятки дорогостоящих самолетов, задержав очередного топ-крота в Воздушных силах. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

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Эксперт считает, что такие действия СБУ не только спасают дорогостоящую западную технику, но и позволяют более успешно вести переговоры о новых поставках.

«рф давно охотится на F-16. Ищет подходить. А после операции „Паутина“ и нашим блестящим ударам по аэродромам, для россии удачный ответный удар стал „идеей фикс“. Не вышло. Служба еще раз оказалась на шаг впереди российских агентов», — акцентирует Курпас.

Политолог отмечает, что в этом противостоянии дело не только в технике. «Каждый разоблаченный агент врага — это чьи-то спасенные жизни. А агент такого уровня — не одна сотня жизней. Ведь его информацию россияне могли использовать для планирования обстрелов и операций», — пишет эксперт.

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«Служба подтверждает, что является эффективной спецслужбой воюющей страны и не только сражается на фронте с оккупантами, но и эффективно обезвреживает внутренних врагов. Причем топ-уровня. СБУ ежедневно очищает Украину от работающих на врага. Контрразведка — приоритетное направление для СБУ Малюка. И, надо признать, Служба работает как часы, демонстрируя быстрые и качественные результаты работы, важные для всех сил обороны», — резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала предателя, который готовил удары рашистов по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000. «Крот» — летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ, выполняющей боевые задачи по сбитию вражеских ракет и дронов. Майор передавал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых атак. Предатель подготовил аналитическую справку относительно необходимой, по его мнению, тактики нанесения комбинированных ударов, чтобы обойти нашу защиту, а также передавал личные данные украинских пилотов.

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