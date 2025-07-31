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Дело о покушении на Макарова: полиция пришла к неожиданным выводам
Полиция, расследовавшая покушение на исполнительного продюсера «Суспільного Мовлення» Юрия Макарова, пришла к неожиданным выводам.
Так, согласно выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему. Также известны результаты судебно-психиатрической экспертизы.
«По словам потерпевшего, неизвестный подошел к нему и нанес удар ножом, в результате чего 69-летний журналист получил ножевое ранение в область ребра и ранение руки. Пострадавший был госпитализирован, а полицейские немедленно провели комплекс розыскных мероприятий и следственных действий. По указанному факту следователи Соломенского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские тщательно отработали все видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент: в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с заявителем не было», — говорится в сообщении полиции Киева.
Полиция изъяла вероятные орудия преступления — нож и чехол к нему, который нашли неподалеку, и направила все на экспертизу.
«По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно. Также потерпевший прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой в момент причинения ранений у мужчины была острая реакция на стресс, что могло влиять на его действия. Потерпевший признал выводы экспертизы. Уголовное производство после выяснения всех обстоятельств закрыто», — говорится в сообщении полиции.
«Суспільне Мовлення» в своем заявлении поблагодарило Национальную полицию Украины за профессионализм и тщательную работу по установлению всех деталей по этому делу.
«Мы просим поддержки для Юрия Макарова — талантливого журналиста и автора проектов, чьи работы смотрят и будут смотреть поколения украинцев. На его физическое и психологическое состояние повлияла война и ее последствия. Юрий прошел лечение, остается на связи с близкими людьми, друзьями и коллегами», — говорится в заявлении.
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