Дело о покушении на Макарова: полиция пришла к неожиданным выводам

Полиция, расследовавшая покушение на исполнительного продюсера «Суспільного Мовлення» Юрия Макарова, пришла к неожиданным выводам.

Так, согласно выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему. Также известны результаты судебно-психиатрической экспертизы.

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«По словам потерпевшего, неизвестный подошел к нему и нанес удар ножом, в результате чего 69-летний журналист получил ножевое ранение в область ребра и ранение руки. Пострадавший был госпитализирован, а полицейские немедленно провели комплекс розыскных мероприятий и следственных действий. По указанному факту следователи Соломенского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские тщательно отработали все видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент: в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с заявителем не было», — говорится в сообщении полиции Киева.

Полиция изъяла вероятные орудия преступления — нож и чехол к нему, который нашли неподалеку, и направила все на экспертизу.

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«По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно. Также потерпевший прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой в момент причинения ранений у мужчины была острая реакция на стресс, что могло влиять на его действия. Потерпевший признал выводы экспертизы. Уголовное производство после выяснения всех обстоятельств закрыто», — говорится в сообщении полиции.

«Суспільне Мовлення» в своем заявлении поблагодарило Национальную полицию Украины за профессионализм и тщательную работу по установлению всех деталей по этому делу.

«Мы просим поддержки для Юрия Макарова — талантливого журналиста и автора проектов, чьи работы смотрят и будут смотреть поколения украинцев. На его физическое и психологическое состояние повлияла война и ее последствия. Юрий прошел лечение, остается на связи с близкими людьми, друзьями и коллегами», — говорится в заявлении.

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