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Тест для гурманов от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
Быть гурманом — значит хорошо разбираться в еде и уметь наслаждаться ею. Настоящие гурманы всегда следят за новинками в гастрономии и точно знают, каким должен быть вкус того или иного блюда. Они знают, что такое качество еды и всегда готовы к открытию для себя новых вкусов.
Тест для гурманов
1. Как называется итальянский десерт из сливок, сахара, желатина и ванили?
- А. Крем-брюле
- Б. Мильфей
- Б. Панна-котта
2. Анчоус — это
- А. Морская рыба
- Б. Вид оливок
- В. Вид каперсов
3. Сорбет отличается от мороженого
- А. Отсутствием молочных продуктов в составе
- Б. Подачей в ресторане
- В. Наличием халвы в составе
4. Сейчас на пике популярности мороженое с
- А. Дубайским шоколадом
- Б. Шафраном
- В. Лавандой и сливой
5. Какой ингредиент нередко добавляют в борщ в ресторанах
- А. Копченую грушу
- Б. Копченую колбасу
- В. Копченый сыр
6. Какой мед очень популярен в Провансе
- А. Каштановый
- Б. Лавандовый
- В. Липовый
7. Какой сезонный фреш подают в ресторанах
- А. Из нектарина
- Б. Из алычи
- В. Арбузный
Правильные ответы
1 — Б, 2 — А, 3 — А, 4 — А, 5 — А, 6 — Б, 7 — В.
Если вы ошиблись не больше одного раза, вы — настоящий гурман. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы в тренде, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам еще немало знаний в этой сфере. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь гастрономией, говорит о том, что вы на правильном пути к открытию новых вкусов.
Предлагаем открыть для себя новые сочетания вкусов, которые сделают, например, кукурузу гораздо вкуснее и интересней.
Фото из альбома Ольги Сметанской115
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