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Стиль жизни

Тест для гурманов от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской

22:28 1 августа 2025
Арбузы

Быть гурманом — значит хорошо разбираться в еде и уметь наслаждаться ею. Настоящие гурманы всегда следят за новинками в гастрономии и точно знают, каким должен быть вкус того или иного блюда. Они знают, что такое качество еды и всегда готовы к открытию для себя новых вкусов.

Тест для гурманов

1. Как называется итальянский десерт из сливок, сахара, желатина и ванили?

  • А. Крем-брюле
  •  Б. Мильфей
  •  Б. Панна-котта

2. Анчоус — это

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  • А. Морская рыба
  •  Б. Вид оливок
  • В. Вид каперсов

3. Сорбет отличается от мороженого

  • А. Отсутствием молочных продуктов в составе
  •  Б. Подачей в ресторане
  • В. Наличием халвы в составе

4. Сейчас на пике популярности мороженое с

  • А. Дубайским шоколадом
  •  Б. Шафраном
  • В. Лавандой и сливой

5. Какой ингредиент нередко добавляют в борщ в ресторанах

  • А. Копченую грушу
  •  Б. Копченую колбасу
  • В. Копченый сыр

6. Какой мед очень популярен в Провансе

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  • А. Каштановый
  •  Б. Лавандовый
  • В. Липовый

7. Какой сезонный фреш подают в ресторанах

  • А. Из нектарина
  •  Б. Из алычи
  • В. Арбузный

Правильные ответы

1 — Б, 2 — А, 3 — А, 4 — А, 5 — А, 6 — Б, 7 — В.

Если вы ошиблись не больше одного раза, вы — настоящий гурман. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы в тренде, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам еще немало знаний в этой сфере. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь гастрономией, говорит о том, что вы на правильном пути к открытию новых вкусов.

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Предлагаем открыть для себя новые сочетания вкусов, которые сделают, например, кукурузу гораздо вкуснее и интересней.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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