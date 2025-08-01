Тест для гурманов от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской

Быть гурманом — значит хорошо разбираться в еде и уметь наслаждаться ею. Настоящие гурманы всегда следят за новинками в гастрономии и точно знают, каким должен быть вкус того или иного блюда. Они знают, что такое качество еды и всегда готовы к открытию для себя новых вкусов.

ВІДЕО ДНЯ

Тест для гурманов 1. Как называется итальянский десерт из сливок, сахара, желатина и ванили? А. Крем-брюле

Б. Мильфей

Б. Панна-котта 2. Анчоус — это РЕКЛАМА А. Морская рыба

Б. Вид оливок

В. Вид каперсов 3. Сорбет отличается от мороженого А. Отсутствием молочных продуктов в составе

Б. Подачей в ресторане

В. Наличием халвы в составе 4. Сейчас на пике популярности мороженое с А. Дубайским шоколадом

Б. Шафраном

В. Лавандой и сливой 5. Какой ингредиент нередко добавляют в борщ в ресторанах А. Копченую грушу

Б. Копченую колбасу

В. Копченый сыр 6. Какой мед очень популярен в Провансе РЕКЛАМА А. Каштановый

Б. Лавандовый

В. Липовый 7. Какой сезонный фреш подают в ресторанах А. Из нектарина

Б. Из алычи

В. Арбузный

Правильные ответы

1 — Б, 2 — А, 3 — А, 4 — А, 5 — А, 6 — Б, 7 — В.

Если вы ошиблись не больше одного раза, вы — настоящий гурман. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы в тренде, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам еще немало знаний в этой сфере. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь гастрономией, говорит о том, что вы на правильном пути к открытию новых вкусов.

РЕКЛАМА

Предлагаем открыть для себя новые сочетания вкусов, которые сделают, например, кукурузу гораздо вкуснее и интересней.

Фото из альбома Ольги Сметанской

115

Читайте нас в Facebook