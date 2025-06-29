Клубничный суп: простой и эффектный десерт для гурманов

В сезон клубники многие хозяйки любят готовить блюда из этой ягоды. Известный кулинарный ресурс «Шуба» поделился рецептом охлажденного клубничного супа. По вкусу это нечто среднее между ягодным смузи и растопленным клубничным мороженым, но без большого содержания сахара. Это отличная закуска или десерт для летних вечеринок.

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Ингредиенты (2 порции):

Клубника — 350 г

Греческий йогурт — 200 г

Вино Riesling — 100 мл

Сахар — 50 г

Способ приготовления:

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Клубнику помойте и обсушите, удалите плодоножки. Нарежьте на средние кусочки. Положите клубнику в блендер или кухонный комбайн. Добавьте греческий йогурт, сахар и рислинг. Взбейте до однородности, затем накройте и охладите клубничный суп в течение двух часов перед подачей. Бросьте в тарелки с супом-пюре немного свежих нарезанных ягод.

Для идеального клубничного супа тщательно мойте и перебирайте ягоды, ведь одна некачественная может испортить все блюдо. Регулируйте количество сахара в зависимости от сладости клубники. Используйте свежие ягоды, поскольку замороженные могут изменить консистенцию на смузи (если все же используете замороженные, предварительно разморозьте их).

Также будьте креативны с гарнирами:

• Для закуски добавьте оливковое масло, перец, мяту или базилик.

• Для десерта используйте лимонную/апельсиновую цедру, измельченный имбирь, молотую корицу, шарик ванильного мороженого или взбитые сливки.

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Часть клубники можно заменить другими ягодами, ананасом или манго.

Чтобы приготовить безлактозный суп, не добавляйте рислинг, а греческий йогурт замените кокосовыми сливками и миндальным молоком (или кокосовым йогуртом и кокосовыми сливками).

Готовый клубничный суп хранится в холодильнике до 3−5 дней в закрытом контейнере.