Монет по 10 копеек больше не будет: НБУ планирует их отмену, украинцы могут этому помешать

Наличные деньги продолжают играть огромную роль в жизни украинцев — на каждого из нас приходятся около 20 тысяч гривен. В то же время важность некоторых разменных номиналов, в частности, монет по 10 копеек падает, и потому в Нацбанке задумались об их выводе из оборота.

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Как сообщает сайт Национального банка Украины в наличном обороте пребывают 5,5 млрд монет, из которых 4,1 млрд приходятся на монеты номиналом в 10 копеек. В то же время ежегодно приходится чеканить 20 млн монет номиналом 50 копеек для нужд наличного оборота.

«Итак, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги. Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет», — подчеркивается в сообщении.

Как предлагает НБУ, 1 октября начнется постепенный вывод из оборота монет в 10 копеек, но при этом:

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разменные монеты будут и дальше оставаться в обращении (до принятия Национальным банком отдельного решения об их окончательном изъятии);

банки Украины могут принимать от граждан и бизнеса монеты номиналом 10 копеек для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.

Что касается расплаты в торговых заведениях, то в случае наличия у покупателей данных монет ими можно будет расплачиваться дальше. В случае же отсутствия, с 1 октября предлагается вводить такие правила округления:

сумма, оканчивающаяся от 1 до 24 копеек — закругляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек;

сумма, оканчивающаяся от 25 до 49 копеек — закругляется в сторону увеличения до 50 копеек;

сумма, оканчивающаяся от 51 до 74 копеек — закругляется в сторону уменьшения до 50 копеек;

сумма, оканчивающаяся от 75 до 99 копеек — закругляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

Национальный банк Украины предлагает украинцам высказывать свои предложения и пожелания по данному вопросу до 7 августа.

Тем временем на поддержание курса гривни НБУ еженедельно тратит почти по миллиарду долларов.

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