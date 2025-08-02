- 08:50 Российские террористы били по Украине дронами и ракетами: где ночью раздавались взрывы и бушевали пожары
- 08:17 Тельцы могут пострадать из-за неосторожного высказывания, а Ракам следует избегать кардинальных перемен: гороскоп на 3 августа
- 02.08 22:28 Тест «Тренды в сувенирах-2025» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 02.08 22:01 Любимое лакомство королей: кто раз попробовал, тот оценит
- 02.08 21:32 Я боролся: Джастин Тимберлейк сделал трогательное признание о своем здоровье
- 02.08 21:03 С этой специей надолго забудете о моли: все, что нужно сделать, положить несколько листов
- 02.08 20:45 «Ван Гог рисовал подсолнухи не случайно», — коллекционерка Людмила Карпинская-Романюк
- 02.08 20:34 Был отмечен благодарностями и медалями: воин с Киевщины не пережил тяжелое ранение
- 02.08 20:26 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 02.08 20:07 Ватрушки с яблоком: можно тем, кто на диете
- 02.08 19:43 Что происходит в Часовом Яре: эксперт рассказал о ситуации в городе и почему оккупанты соврали, что взяли его
- 02.08 19:11 Овнам — «Справедливость» и важное решение, Близнецам — «Башня» и крах иллюзий: Таро-прогноз на 3 августа
В семье футболиста «Баварии» случилось страшное горе (фото)
Вратарь мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх подтвердил, что его 6-летний сын Лен умер после борьбы с тяжелой болезнью, опубликовав печальный пост в соцсетях. Ранее у другого знаменитого футбольного вратаря умер сын-подросток.
«С глубокой скорбью мы хотели бы сообщить сегодня, что наш сын Лен скончался несколько недель назад после продолжительной и тяжелой болезни, — написал 9-кратный чемпион Германии Свен Ульрайх. - Решение объявить об этом сейчас невероятно сложно для нас, однако это важный шаг для нас как семьи, чтобы внести ясность в наше окружение и в глазах общественности.
Вместе с дочерью мы сейчас пытаемся шаг за шагом вернуться к жизни. Особая благодарность нашим семьям, друзьям и «Баварии» за их чуткость и огромную поддержку в последние месяцы — это очень много для нас значит.
Мы просим общественность и представителей СМИ проявить внимание и уважение к нашей частной жизни. Мы просим вас воздержаться от дальнейших запросов и заявлений. Лиза и Свен".
Добавим, что Лен родился в 2018 году, во время первого пребывания Ульрайха в мюнхенской «Баварии». Вратарь уехал в Гамбург в 2020-м, но год спустя вернулся на «Альянц Арену», где зачастую выступает сменщиком легендарного Мануэля Нойера.
Несмотря на ограниченную игровую практику (немногим более 100 матчей за два пребывания в клубе), Свен Ульрайх, которому 3 августа исполнится 37 лет, — 9-кратный чемпион бундеслиги, трехкратный обладатель Кубка Германии и четырехкратный — национального Суперкубка. Также в коллекции голкипера есть награды за победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
Ранее «ФАКТЫ» соощали, что двухлетний сын знаменитого футболиста умер спустя месяц после жуткой аварии.
Фото ФК «Бавария», Instagram
Читайте нас в Facebook
«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны
Крысам важно избегать споров, а Кроликам — не бояться проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 4 — 10 августа