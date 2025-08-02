В семье футболиста «Баварии» случилось страшное горе (фото)

Вратарь мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх подтвердил, что его 6-летний сын Лен умер после борьбы с тяжелой болезнью, опубликовав печальный пост в соцсетях. Ранее у другого знаменитого футбольного вратаря умер сын-подросток.

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«С глубокой скорбью мы хотели бы сообщить сегодня, что наш сын Лен скончался несколько недель назад после продолжительной и тяжелой болезни, — написал 9-кратный чемпион Германии Свен Ульрайх. - Решение объявить об этом сейчас невероятно сложно для нас, однако это важный шаг для нас как семьи, чтобы внести ясность в наше окружение и в глазах общественности.

Вместе с дочерью мы сейчас пытаемся шаг за шагом вернуться к жизни. Особая благодарность нашим семьям, друзьям и «Баварии» за их чуткость и огромную поддержку в последние месяцы — это очень много для нас значит.

Мы просим общественность и представителей СМИ проявить внимание и уважение к нашей частной жизни. Мы просим вас воздержаться от дальнейших запросов и заявлений. Лиза и Свен".

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Добавим, что Лен родился в 2018 году, во время первого пребывания Ульрайха в мюнхенской «Баварии». Вратарь уехал в Гамбург в 2020-м, но год спустя вернулся на «Альянц Арену», где зачастую выступает сменщиком легендарного Мануэля Нойера.

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Несмотря на ограниченную игровую практику (немногим более 100 матчей за два пребывания в клубе), Свен Ульрайх, которому 3 августа исполнится 37 лет, — 9-кратный чемпион бундеслиги, трехкратный обладатель Кубка Германии и четырехкратный — национального Суперкубка. Также в коллекции голкипера есть награды за победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Ранее «ФАКТЫ» соощали, что двухлетний сын знаменитого футболиста умер спустя месяц после жуткой аварии.

Фото ФК «Бавария», Instagram



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