Тест «Тренды в сувенирах-2025» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской

Лето — время поездок . Что привезти из путешествия родным, друзьям и коллегам? Если вы ориентируетесь в трендах, это поможет вам сделать правильный выбор. Тесты — популярный сейчас жанр во многих медиа мира. Они помогают немного перезагрузиться и узнать что-то новое. Авторский тест тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской содержит информацию, которую стоит взять на заметку.

Тест «Тренды в сувенирах»

1. Наиболее популярный тренд в сувенирах-2025

ВІДЕО ДНЯ

А брелок на сумку

Б чашка с названием города или страны, откуда привезена

В шоколад

2. Сувенир с изображение глаза дарят

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А как оберег от недоброго взгляда

Б с месседжем, что пора изменить многие взгляды на жизнь

В с пожеланием сохранять хорошее зрение долгие годы

3. Какой подарок не стоит привозить из поездки?

А керамику местного производства

Б лакомства местного производства

В конфеты бренда, который можно купить и в Украине

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4. Какой подарок — моветон?

А просроченные сладости

Б недорогие сладости

В маленькая коробочка со сладостями

5. Какой сувенир в тренде

А набор пластиковой посуды для пикника

Б экологически чистый конфитюр

В книга на иностранном языке, которая будет стимулировать адресата его выучить

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Правильные ответы: 1 — А, 2 — А, 3 — В, 4 — А, 5 — Б.

Если вы ошиблись не больше одного раза, вы — практически гуру в дарении подарков. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы в тренде, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам еще немало знаний в этой сфере. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь темой, говорит о том, что вы на правильном пути.

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Фото из альбома Ольги Сметанской



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