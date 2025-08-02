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Тест «Тренды в сувенирах-2025» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
Тесты — популярный сейчас жанр во многих медиа мира. Они помогают немного перезагрузиться и узнать что-то новое.
Авторский тест тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской содержит информацию, которую стоит взять на заметку.
Тест «Тренды в сувенирах»
1. Наиболее популярный тренд в сувенирах-2025
А брелок на сумку
Б чашка с названием города или страны, откуда привезена
В шоколад
2. Сувенир с изображение глаза дарят
А как оберег от недоброго взгляда
Б с месседжем, что пора изменить многие взгляды на жизнь
В с пожеланием сохранять хорошее зрение долгие годы
3. Какой подарок не стоит привозить из поездки?
А керамику местного производства
Б лакомства местного производства
В конфеты бренда, который можно купить и в Украине
4. Какой подарок — моветон?
А просроченные сладости
Б недорогие сладости
В маленькая коробочка со сладостями
5. Какой сувенир в тренде
А набор пластиковой посуды для пикника
Б экологически чистый конфитюр
В книга на иностранном языке, которая будет стимулировать адресата его выучить
Правильные ответы: 1 — А, 2 — А, 3 — В, 4 — А, 5 — Б.
Если вы ошиблись не больше одного раза, вы — практически гуру в дарении подарков. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы в тренде, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам еще немало знаний в этой сфере. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь темой, говорит о том, что вы на правильном пути.
Читайте также, что такое «комплимент» от шефа в ресторане и как гостю надо на него реагировать.
Фото из альбома Ольги Сметанской
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