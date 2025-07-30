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Комплимент от шефа в ресторане: что нужно знать гостю
«Комплимент от шефа» в ресторане — это небольшое бесплатное блюдо, которое шеф-повар подает гостям в качестве угощения, чтобы выразить благодарность за выбор заведения и скрасить ожидание подачи основного блюда или создать приятное впечатление. Это может быть, например, закуска из тостов или небольшая порция сорбе.
Такой приятный жест — один из критериев высокого обслуживания в ресторане.
В качестве гастрономического комплимента может служить новое блюдо шеф-повара, которое ресторан таким образом хочет популяризировать.
Как принимать гастрономический комплемент? Достаточно поблагодарить. Можно расспросить подробности об этом блюде. Шеф-повару это будет приятно.
Как правило, гастрономические комплименты — это миниатюрная версия блюда. Но иногда, к примеру, вам могут принести и полноценную порцию супа. В этом случае стоит уточнить, комлимент ли это или, быть может, ваш заказ перепутали с чьим-то.
Зная такие нюансы, вы сможете чувствовать себя в ресторане комфортно.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как правильно есть мороженое в ресторане. Между прочим, одно из правил многие нарушают.
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Фото Ольги Сметанской173
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«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк