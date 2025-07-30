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Стиль жизни

Комплимент от шефа в ресторане: что нужно знать гостю

22:29 30 июля 2025
Кофе с печеньем. Фото Ольги Сметанской

«Комплимент от шефа» в ресторане — это небольшое бесплатное блюдо, которое шеф-повар подает гостям в качестве угощения, чтобы выразить благодарность за выбор заведения и скрасить ожидание подачи основного блюда или создать приятное впечатление. Это может быть, например, закуска из тостов или небольшая порция сорбе.

Такой приятный жест — один из критериев высокого обслуживания в ресторане.

В качестве гастрономического комплимента может служить новое блюдо шеф-повара, которое ресторан таким образом хочет популяризировать.

Как принимать гастрономический комплемент? Достаточно поблагодарить. Можно расспросить подробности об этом блюде. Шеф-повару это будет приятно.

Как правило, гастрономические комплименты — это миниатюрная версия блюда. Но иногда, к примеру, вам могут принести и полноценную порцию супа. В этом случае стоит уточнить, комлимент ли это или, быть может, ваш заказ перепутали с чьим-то.

Зная такие нюансы, вы сможете чувствовать себя в ресторане комфортно.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как правильно есть мороженое в ресторане. Между прочим, одно из правил многие нарушают.

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Фото Ольги Сметанской

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