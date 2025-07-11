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Книга рецептов

Готовим фаршированный перец: идеальное блюдо для летнего меню

20:09 11 июля 2025
фаршированный перец

Если вы ждете гостей, запеките крупные болгарские перцы. Их можно готовить по разным рецептам и с разными начинками. Подавайте перцы как основное блюдо, выложив красиво каждому на тарелку. Обязательно оставляйте крышечки, это так нарядно. А еще можно перец поставить на подушку из руколы или салата Фризе. Начинка из кус-куса сюда подходит как с мясным фаршем, так и с грибами, делится фудблогер Светлана Климовская.

Составляющие:

  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 банка томатов в собственном соке
  • Соль и перец по вкусу
  • Оливковое масло
  • 1 ч. л. прованских трав
  • 250 г фарша
  • 150 г кус-куса
  • 4−5 крупных болгарских перцев

Приготовление:

Лук порезать, морковь почистить и натереть. Пассировать на оливковом масле лук, морковь, чеснок. Когда овощи станут мягкими, добавить банку томатов в собственном соке и полбанки воды. Приправить. Тушить все 15−20 минут на среднем огне.

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Сварить кус-кус по инструкции на упаковке в подсоленной воде. В миске соединить фарш, крупу, соус, если нужно добавить еще соли и перца. Оставьте часть соуса, чтобы добавить в форму для запекания.

Перец промыть, срезать крышечки, почистить середину. Перец нафаршировать, накрыть крышечками, поставить в форму и сбрызнуть оливковым маслом. Перебить оставшийся соус блендером, добавить половину стакана воды и вылить в форму с перцем. Запекать при 180 градусах около 1 часа.

Кстати, украшением летнего праздничного стола станут не только перцы, но и фаршированные грибы в духовке, необычные фаршированные яйца и фаршированная свекла.

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