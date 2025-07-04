41.38 / 41.92 48.86 / 49.58
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Тост или ошибка: Меган Маркл представила розовое вино из долин Напа

16:24 4 июля 2025
Меган Маркл. Фото aseverofficial/instagram

С тех пор как Меган и Гарри покинули британскую королевскую семью, каждый их шаг стал предметом обсуждений. В последнее время решения, принимаемые парой, вызвали многочисленные комментарии как среди их сторонников, так и среди критиков. Меган и Гарри имеют личные проекты, которые часто удивляют и вызывают серьезные споры, пишет EDATV.News.

Теперь герцогиня объявила о запуске нового продукта, который поставил пару в центр внимания. Меган Маркл со своим брендом As Ever представила розовое вино из долин Напа в Калифорнии. Интересно, что этот запуск совпал с важной датой для Гарри и Уильяма.

Розовое вино Меган представила 1 июля — в день, когда Диане Уэльской исполнилось бы 64 года. Таким образом связь между герцогиней Сассекской и днем рождения принцессы Дианы не осталась незамеченной.

«Тост или ошибка?» — задавались вопросом многие, узнав о выборе Меган.

РЕКЛАМА

Хотя ежегодно нет официальных публичных чествований памяти Дианы, леди Ди остается иконой и очень важной фигурой в королевской семье. Поэтому эта дата важна не только для Гарри и Уильяма. Это также важное событие для миллионов людей, которые до сих пор помнят влияние Дианы на общество.

И принц Гарри, и принц Уильям сделали все возможное, чтобы сохранить наследие своей матери. Уильям, например, накануне дня рождения Дианы решил посетить один из проектов, созданных в ее память. Речь идет об инициативе по содействию жилищному строительству и борьбе с бездомностью, что отражает приверженность Уильяма делам, которые поддерживала Диана.

Хотя решение Меган Маркл запустить продукт в этот день было спорным, нельзя отрицать, что память о Диане продолжает формировать жизнь ее сыновей. Однако последние действия герцогини свидетельствуют о том, что не всегда легко найти баланс между личным и публичным.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали о новом скандале вокруг Меган Маркл. Эксперты считают, что она слишком сосредоточена на личном.

97

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как очистить унитаз - Способы очистки унитаза - Фото: The Spruce

Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину

Михай Леу

Умер непобедимый чемпион мира по боксу, ставший знаменитым автогонщиком (фото, видео)

Стакан йогурта с фруктами в руках у девушки. Фото pixabay

Лучший завтрак для улучшения работы кишечника: поможет секретный ингредиент

Шеф-повар, судья проекта &quot;МастерШеф&quot; Ольга Мартыновская

«Видим участников насквозь»: Ольга Мартыновская оправдалась за выбор победителя «МастерШеф»

Следующий материал
Новости партнеров