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Тост или ошибка: Меган Маркл представила розовое вино из долин Напа
С тех пор как Меган и Гарри покинули британскую королевскую семью, каждый их шаг стал предметом обсуждений. В последнее время решения, принимаемые парой, вызвали многочисленные комментарии как среди их сторонников, так и среди критиков. Меган и Гарри имеют личные проекты, которые часто удивляют и вызывают серьезные споры, пишет EDATV.News.
Теперь герцогиня объявила о запуске нового продукта, который поставил пару в центр внимания. Меган Маркл со своим брендом As Ever представила розовое вино из долин Напа в Калифорнии. Интересно, что этот запуск совпал с важной датой для Гарри и Уильяма.
Розовое вино Меган представила 1 июля — в день, когда Диане Уэльской исполнилось бы 64 года. Таким образом связь между герцогиней Сассекской и днем рождения принцессы Дианы не осталась незамеченной.
«Тост или ошибка?» — задавались вопросом многие, узнав о выборе Меган.
Хотя ежегодно нет официальных публичных чествований памяти Дианы, леди Ди остается иконой и очень важной фигурой в королевской семье. Поэтому эта дата важна не только для Гарри и Уильяма. Это также важное событие для миллионов людей, которые до сих пор помнят влияние Дианы на общество.
И принц Гарри, и принц Уильям сделали все возможное, чтобы сохранить наследие своей матери. Уильям, например, накануне дня рождения Дианы решил посетить один из проектов, созданных в ее память. Речь идет об инициативе по содействию жилищному строительству и борьбе с бездомностью, что отражает приверженность Уильяма делам, которые поддерживала Диана.
Хотя решение Меган Маркл запустить продукт в этот день было спорным, нельзя отрицать, что память о Диане продолжает формировать жизнь ее сыновей. Однако последние действия герцогини свидетельствуют о том, что не всегда легко найти баланс между личным и публичным.
Ранее «ФАКТЫ» писали о новом скандале вокруг Меган Маркл. Эксперты считают, что она слишком сосредоточена на личном.97
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