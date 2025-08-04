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Жареные кальмары: как приготовить идеальный летний ужин
Жареные кальмары — одна из самых замечательных греческих закусок, а идеальный вариант — именно такой, каким вы его себе представляете: хрустящие снаружи, нежные и сочные внутри, с легкой морской солоноватостью и идеальным балансом, делится фудблогер Маргарита Сагирова.
Ингредиенты:
кальмары — 5 шт. (700 г)
мука пшеничная — 100 г
мука кукурузная — 100 г
крахмал — 50 г
манка — 50 г
паприка — 2 ч. л.
соль — 2 ч. л.
сухой чеснок 1 ч. л.
масло для жарки
Приготовление
Кальмары очистите, удалите хорду и нарежьте толстыми кольцами (~1.5 см). Для панировки смешайте муку пшеничную, муку кукурузную, крахмал, манку, паприку, чеснок и соль. Хорошо запанируйте в этой смеси каждое кольцо со всех сторон.
Разогрейте масло для фритюра (минимум 4 см). Окунайте каждый запанированный кусок сначала в воду и сразу опускайте в кипящее масло. Смесь не будет гореть, и панировка при жарке будет легкой и воздушной. Жарим максимум 1−2 минуты. Выкладываем на салфетку в один слой, чтобы они оставались хрустящими. Ничем не накрываем! Подаем с лимоном.
Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить салат с кальмарами, яйцом и маринованным луком. Рецептом поделилась нутрициолог Людмила Бабакова.123
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