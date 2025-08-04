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Книга рецептов

Жареные кальмары: как приготовить идеальный летний ужин

20:07 4 августа 2025
Жареные кальмары

Жареные кальмары — одна из самых замечательных греческих закусок, а идеальный вариант — именно такой, каким вы его себе представляете: хрустящие снаружи, нежные и сочные внутри, с легкой морской солоноватостью и идеальным балансом, делится фудблогер Маргарита Сагирова.

Ингредиенты:

кальмары — 5 шт. (700 г)

мука пшеничная — 100 г

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мука кукурузная — 100 г

крахмал — 50 г

манка — 50 г

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паприка — 2 ч. л.

соль — 2 ч. л.

сухой чеснок 1 ч. л.

масло для жарки

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Приготовление

Кальмары очистите, удалите хорду и нарежьте толстыми кольцами (~1.5 см). Для панировки смешайте муку пшеничную, муку кукурузную, крахмал, манку, паприку, чеснок и соль. Хорошо запанируйте в этой смеси каждое кольцо со всех сторон.

Разогрейте масло для фритюра (минимум 4 см). Окунайте каждый запанированный кусок сначала в воду и сразу опускайте в кипящее масло. Смесь не будет гореть, и панировка при жарке будет легкой и воздушной. Жарим максимум 1−2 минуты. Выкладываем на салфетку в один слой, чтобы они оставались хрустящими. Ничем не накрываем! Подаем с лимоном.

Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить салат с кальмарами, яйцом и маринованным луком. Рецептом поделилась нутрициолог Людмила Бабакова.

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