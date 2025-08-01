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Салат с кальмарами, яйцом и маринованным луком: просто, сытно и оригинально
Блюда из кальмаров очень популярны у украинцев. Если вы на диете, но хочется чего-то аппетитного и вкусного, этот рецепт пригодится. Он сытный, оригинальный и полезный для здоровья, объясняет нутрициолог Людмила Бабакова.
Ингредиенты:
- Кальмары — 200 г (отварные и нарезанные кольцами)
- Яйца — 2 шт. (сваренные вкрутую и нарезанные)
- Красный лук — 1 шт. (замариновать в яблочном уксусе с щепоткой соли и сахара)
- Свежий огурец — 1 шт. (порезать полукольцами)
- Шпинат — для подачи
Соус:
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Горчица дижонская — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Смешать все ингредиенты, заправить соусом и выложить на подушку из шпината.
Напомним рецепт салата из морепродуктов, которым можно удивить не только семью, но и гостей.128
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