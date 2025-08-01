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Книга рецептов

Салат с кальмарами, яйцом и маринованным луком: просто, сытно и оригинально

20:06 1 августа 2025
Салат с кальмарами и яйцом. Фото с сайта food.obozrevatel.com/

Блюда из кальмаров очень популярны у украинцев. Если вы на диете, но хочется чего-то аппетитного и вкусного, этот рецепт пригодится. Он сытный, оригинальный и полезный для здоровья, объясняет нутрициолог Людмила Бабакова.

Ингредиенты:

  • Кальмары — 200 г (отварные и нарезанные кольцами)
  • Яйца — 2 шт. (сваренные вкрутую и нарезанные)
  • Красный лук — 1 шт. (замариновать в яблочном уксусе с щепоткой соли и сахара)
  • Свежий огурец — 1 шт. (порезать полукольцами)
  • Шпинат — для подачи

Соус:

  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Сок лимона — 1 ст. л.
  • Горчица дижонская — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, заправить соусом и выложить на подушку из шпината.

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Напомним рецепт салата из морепродуктов, которым можно удивить не только семью, но и гостей.

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