«Подавать с рюмкой. Полной»: рецепт зеленого борща по-одесски от Саввы Либкина

Известный ресторатор Савва Либкин, который рассказал, как готовить баклажанную икру по-одесски, поделился еще одним одесским рецептом — зеленого борща.

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В Одессе самые лучшие продукты всегда на знаменитом Привозе.

«Да и любой другой базар сейчас выложит тебе все, что нужно: шпинат, щавель, крапиву, укроп, петрушку, леуштян (он же любисток), зелень сельдерея, зеленый лук, черемша. Шпинат, щавель и зеленый лук — без них никак. Остальное — как даст природа и на что хватит денег», — отмечает кулинар.

Продукты (на 4 порции):

• Телячьи ребра — 500 г

• Мякоть телячьей лопатки — 500 г

• Картофель света — 3−4 шт. (~300 г)

• Шпинат — 300 г

• Щавель — 150 г

• Лук репчатый — 2 шт.

• Чеснок — 1 головка

• Оливковое масло — 200 мл

• Корень петрушки — 1 шт.

• Корень сельдерея — 1 шт.

• Зеленый лук — 100 г

• Зелень петрушки — 1,5 пучка

• Укроп — 0,5 пучка

• Яйца — 4 шт.

• Домашняя сметана — 200 г

• Пол лимона

• Лавровое письмо

• Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Борщ начинается с бульона. С лопатки снять пленки и сухожилия, мясо нарезать по 100 граммов — не очень мелко.

Залить холодной водой, довести до кипения. Пену снимать через 3−4 минуты после закипания.

Бульон варить три часа — без кипения.

Мясо будет готово через 50 минут, но если более важен бульон, чем мясо — варим до конца.

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Через два часа варки добавить в бульон связку: немного зелени, морковь, петрушку, сельдерей и лавровый лист. Все это аккуратно связать нитью. Туда же — целую луковицу. Солить пока не нужно.

Зелень — шпинат, щавель, крапиву и остальное — промыть, дать воде стечь, сбрызнуть лимоном. Бланшировать не обязательно — пусть останется вкус травы.

Лук и чеснок мелко порезать и жарить на оливковом масле. Туда же корень сельдерея и петрушки. Жарить на слабом огне, без румянца, — минут 20.

Картофель почистить и нарезать кубиком.

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Бульон процедить, мясо вернуть в кастрюлю, добавить картофель, посолить, сварить до готовности.

Добавить пассерование, еще через 10 минут — измельченную зелень. Дать закипеть и сразу выключить.

Борщу нужно постоять. Минимум пол часа. А лучше — час.

Пока борщ доходит, сварить яйца. Петрушку, укроп и зеленый лук — нашинковать. Яйца натереть.

«В тарелки выложить зелень и яйца. Залить борщом, положить ложку сметаны и подать со рюмкой. Полной» , — резюмирует Либкин.

Мы также публиковали рецепт зеленого борща от шеф-повара Вали Саенко.

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