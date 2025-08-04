- 07:01 Без 15 лет стажа о выплатах и не мечтайте: чиновница объяснила особенности выхода на пенсию в 2025 году
- 06:00 Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня
- 04:56 Больше не героиня «Элен и ребята»: Вера Брежнева снялась в платье с «задним декольте»
- 04:02 Баба Ванга предупредила человечество об опасности искусственного интеллекта: в чем суть предсказания
- 03:02 Сделала, как Джей Ло: украинка смогла вернуть мужа в семью благодаря «жарким» публикациям в сети
- 02:17 Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила
- 04.08 22:01 Салат всего из одного ингредиента с необычной заправкой: просто и очень быстро
- 04.08 21:32 Орландо Блум забавно отреагировал на новый роман бывшей невесты Кэти Перри
- 04.08 21:02 Как заморозить болгарский перец, чтобы сохранить его цвет и вкус: это действительно просто
- 04.08 20:50 Госчиновника Бабенко подозревают в использовании бюджета: на что обратили внимание СМИ
- 04.08 20:46 «Штоф Валентины Трегубовой „Древо жизни“ — шедевр мирового уровня», — Людмила Карпинская-Романюк
- 04.08 20:33 Его брат и отец — тоже защитники Украины: в Донецкой области погиб воин с Сумщины
«Подавать с рюмкой. Полной»: рецепт зеленого борща по-одесски от Саввы Либкина
Известный ресторатор Савва Либкин, который рассказал, как готовить баклажанную икру по-одесски, поделился еще одним одесским рецептом — зеленого борща.
В Одессе самые лучшие продукты всегда на знаменитом Привозе.
«Да и любой другой базар сейчас выложит тебе все, что нужно: шпинат, щавель, крапиву, укроп, петрушку, леуштян (он же любисток), зелень сельдерея, зеленый лук, черемша. Шпинат, щавель и зеленый лук — без них никак. Остальное — как даст природа и на что хватит денег», — отмечает кулинар.
Продукты (на 4 порции):
• Телячьи ребра — 500 г
• Мякоть телячьей лопатки — 500 г
• Картофель света — 3−4 шт. (~300 г)
• Шпинат — 300 г
• Щавель — 150 г
• Лук репчатый — 2 шт.
• Чеснок — 1 головка
• Оливковое масло — 200 мл
• Корень петрушки — 1 шт.
• Корень сельдерея — 1 шт.
• Зеленый лук — 100 г
• Зелень петрушки — 1,5 пучка
• Укроп — 0,5 пучка
• Яйца — 4 шт.
• Домашняя сметана — 200 г
• Пол лимона
• Лавровое письмо
• Соль и перец — по вкусу
Читайте также: Как приготовить алкогольный борщ: в Киеве презентовали «Библию борща», в которой почти 900 рецептов, в том числе королевский
Приготовление:
Борщ начинается с бульона. С лопатки снять пленки и сухожилия, мясо нарезать по 100 граммов — не очень мелко.
Залить холодной водой, довести до кипения. Пену снимать через 3−4 минуты после закипания.
Бульон варить три часа — без кипения.
Мясо будет готово через 50 минут, но если более важен бульон, чем мясо — варим до конца.
Через два часа варки добавить в бульон связку: немного зелени, морковь, петрушку, сельдерей и лавровый лист. Все это аккуратно связать нитью. Туда же — целую луковицу. Солить пока не нужно.
Зелень — шпинат, щавель, крапиву и остальное — промыть, дать воде стечь, сбрызнуть лимоном. Бланшировать не обязательно — пусть останется вкус травы.
Лук и чеснок мелко порезать и жарить на оливковом масле. Туда же корень сельдерея и петрушки. Жарить на слабом огне, без румянца, — минут 20.
Картофель почистить и нарезать кубиком.
Бульон процедить, мясо вернуть в кастрюлю, добавить картофель, посолить, сварить до готовности.
Добавить пассерование, еще через 10 минут — измельченную зелень. Дать закипеть и сразу выключить.
Борщу нужно постоять. Минимум пол часа. А лучше — час.
Пока борщ доходит, сварить яйца. Петрушку, укроп и зеленый лук — нашинковать. Яйца натереть.
«В тарелки выложить зелень и яйца. Залить борщом, положить ложку сметаны и подать со рюмкой. Полной» , — резюмирует Либкин.
Мы также публиковали рецепт зеленого борща от шеф-повара Вали Саенко.151
Читайте нас в Facebook