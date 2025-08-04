- 07:01 Без 15 лет стажа о выплатах и не мечтайте: чиновница объяснила особенности выхода на пенсию в 2025 году
- 06:00 Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня
- 04:56 Больше не героиня «Элен и ребята»: Вера Брежнева снялась в платье с «задним декольте»
- 04:02 Баба Ванга предупредила человечество об опасности искусственного интеллекта: в чем суть предсказания
- 03:02 Сделала, как Джей Ло: украинка смогла вернуть мужа в семью благодаря «жарким» публикациям в сети
- 02:17 Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила
- 04.08 22:01 Салат всего из одного ингредиента с необычной заправкой: просто и очень быстро
- 04.08 21:32 Орландо Блум забавно отреагировал на новый роман бывшей невесты Кэти Перри
- 04.08 21:02 Как заморозить болгарский перец, чтобы сохранить его цвет и вкус: это действительно просто
- 04.08 20:50 Госчиновника Бабенко подозревают в использовании бюджета: на что обратили внимание СМИ
- 04.08 20:46 «Штоф Валентины Трегубовой „Древо жизни“ — шедевр мирового уровня», — Людмила Карпинская-Романюк
- 04.08 20:33 Его брат и отец — тоже защитники Украины: в Донецкой области погиб воин с Сумщины
Как женщинам, стоящим на учете в центре занятости, получить помощь в связи с беременностью и родами: разъясняет ПФУ
Право на государственную помощь по беременности и родам имеют женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Чтобы получить такую помощь, женщине следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) со следующими документами:
- паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность);
- регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- заявлением, в котором указан, в частности, выбран способ выплаты (банковские реквизиты или данные почтового отделения);
- информацией о номере записи (16-значный код) в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения о сформированном медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории «Беременность и роды», которую можно получить у врача или в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- справкой центра занятости о том, что женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная;
- удостоверением личности, которая пострадала в результате Чернобыльской катастрофы (при наличии).
Документы можно подать лично в любой сервисный центр ПФУ, через ЦНАП или органы местного самоуправления.
Также можно документы направить по почте — в адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины в области, г. в Киеве. Или воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ, мобильным приложением ПФУ или порталом «Дія» с наложением квалифицированной электронной подписи (при технической возможности).
Для назначения выплаты женщина должна обратиться за помощью не позднее чем через шесть месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.
Женщинам, зарегистрированным как безработные, пособие по беременности и родам в 2025 году предоставляется в размере 100 процентов минимального пособия по безработице:
- 3 600 грн — безработным, которые были застрахованными лицами;
- 1 500 грн — другим категориям лиц без страхового стажа / уволенным, в частности, за нарушение трудовой дисциплины.
Напомним, в Украине выплаты при рождении ребенка возрастут до 50 тыс. грн. Кроме того, женщины, родившие ребенка, но не имеющие трудового стажа, будут получать 7 тыс. человек. грн ежемесячно. Повышение выплат планируется также внедрить по уходу за ребенком до одного года.18
Читайте нас в Facebook