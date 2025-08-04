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Деньги

Как женщинам, стоящим на учете в центре занятости, получить помощь в связи с беременностью и родами: разъясняет ПФУ

16:11 4 августа 2025
Женщины имеют право на пособие по беременности и родам: фото из открытых источников

Право на государственную помощь по беременности и родам имеют женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Чтобы получить такую помощь, женщине следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) со следующими документами:

- паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность);

- регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

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- заявлением, в котором указан, в частности, выбран способ выплаты (банковские реквизиты или данные почтового отделения);

- информацией о номере записи (16-значный код) в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения о сформированном медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории «Беременность и роды», которую можно получить у врача или в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

- справкой центра занятости о том, что женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная;

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- удостоверением личности, которая пострадала в результате Чернобыльской катастрофы (при наличии).

Документы можно подать лично в любой сервисный центр ПФУ, через ЦНАП или органы местного самоуправления.

Также можно документы направить по почте — в адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины в области, г. в Киеве. Или воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ, мобильным приложением ПФУ или порталом «Дія» с наложением квалифицированной электронной подписи (при технической возможности).

Для назначения выплаты женщина должна обратиться за помощью не позднее чем через шесть месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.

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Женщинам, зарегистрированным как безработные, пособие по беременности и родам в 2025 году предоставляется в размере 100 процентов минимального пособия по безработице:
- 3 600 грн — безработным, которые были застрахованными лицами;

- 1 500 грн — другим категориям лиц без страхового стажа / уволенным, в частности, за нарушение трудовой дисциплины.

Напомним, в Украине выплаты при рождении ребенка возрастут до 50 тыс. грн. Кроме того, женщины, родившие ребенка, но не имеющие трудового стажа, будут получать 7 тыс. человек. грн ежемесячно. Повышение выплат планируется также внедрить по уходу за ребенком до одного года.

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