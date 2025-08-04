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Книга рецептов

Салат всего из одного ингредиента с необычной заправкой: просто и очень быстро

22:01 4 августа 2025
Огуречный салат. Фото Эллы Ивановой

Что в салате главное: ингредиенты или заправка? Наверняка на этот вопрос каждый ответит по-своему. Однако на самом деле важен результат — вкус салата.

Открывать для себя новые вкусы блюд очень интересно. Вообще гастрономия увлекательна. Из одних и тех же ингредиентов можно приготовить разные блюда, используя разные технологии. А по одному и тому же рецепту можно получить разный вкус, если, к примеру, сорта томатов в салате разные. Не бойтесь экспериментировать! Готовьте с вдохновением!

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом салата.

Огуречный салат

  • 1 большой свежий огурец

Для соуса

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  • 1 яблоко
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • Соль по вкусу
  • Сок лимона
  • Пару листиков мяты
  • Белый перец
  • 1 чайная ложка горчицы
  • Мед — при желании

Огурец нарезать тонкими кольцами. Приготовить заправку, пропустив через блендер очищенное яблоко, дополненное соком лимона, горчицей, солью и белым перцем, растительным маслом и медом.

Заправить салат.

И приятного аппетита!

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Напомним рецепт огуречного салата с вкусной заправкой.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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