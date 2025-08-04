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Салат всего из одного ингредиента с необычной заправкой: просто и очень быстро
Что в салате главное: ингредиенты или заправка? Наверняка на этот вопрос каждый ответит по-своему. Однако на самом деле важен результат — вкус салата.
Открывать для себя новые вкусы блюд очень интересно. Вообще гастрономия увлекательна. Из одних и тех же ингредиентов можно приготовить разные блюда, используя разные технологии. А по одному и тому же рецепту можно получить разный вкус, если, к примеру, сорта томатов в салате разные. Не бойтесь экспериментировать! Готовьте с вдохновением!
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом салата.
Огуречный салат
- 1 большой свежий огурец
Для соуса
- 1 яблоко
- 2 столовые ложки растительного масла
- Соль по вкусу
- Сок лимона
- Пару листиков мяты
- Белый перец
- 1 чайная ложка горчицы
- Мед — при желании
Огурец нарезать тонкими кольцами. Приготовить заправку, пропустив через блендер очищенное яблоко, дополненное соком лимона, горчицей, солью и белым перцем, растительным маслом и медом.
Заправить салат.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт огуречного салата с вкусной заправкой.
Фото из альбома Эллы Ивановой180
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