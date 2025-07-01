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Книга рецептов

Летний салат из капусты с пикантной заправкой: он не может не понравиться

20:08 1 июля 2025
Летний салат из капусты с пикантной заправкой. Скрин видео

Когда хочется чего-то полезного и витаминного, готовим вкуснейший летний салат из молодой капусты. Простой рецепт — минимум ингредиентов и максимум свежести. Такой салат — идеален к любому блюду, а еще очень полезен, рассказывает автор канала «Українська кухня. Найкращі традиції».

Совет: капусту лучше немного примять руками — так она станет нежнее и сочнее!

Ингредиенты:

  • 1 кочан молодой капусты
  • 3 шт. свежих огурцов
  • зеленый лук
  • петрушка
  • 150 г твердого сыра

Заправка:

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  • 1 ст.л. сметаны
  • 2 ст.л. майонеза
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • соль по вкусу
  • ½ ч.л. черного перца

Приготовление:

Промытую капусту мелко шинкуем. Выкладываем в миску и немного приминаем руками для сочности. Мелко нарезаем огурец. Добавляем к капусте. Затем нарезаем зелень — петрушку и зеленый лук. Тоже добавляем к капусте. Последний ингредиент — твердый сыр натираем на крупной терке. Добавляем к капусте с зеленью и огурцом.

Смешиваем ингредиенты заправки и добавляем ее к салату. Перемешиваем — салат готов!

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Напомним рецепт пикантной сливочной намазки с редисом.

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