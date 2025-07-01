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Летний салат из капусты с пикантной заправкой: он не может не понравиться
Когда хочется чего-то полезного и витаминного, готовим вкуснейший летний салат из молодой капусты. Простой рецепт — минимум ингредиентов и максимум свежести. Такой салат — идеален к любому блюду, а еще очень полезен, рассказывает автор канала «Українська кухня. Найкращі традиції».
Совет: капусту лучше немного примять руками — так она станет нежнее и сочнее!
Ингредиенты:
- 1 кочан молодой капусты
- 3 шт. свежих огурцов
- зеленый лук
- петрушка
- 150 г твердого сыра
Заправка:
- 1 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. майонеза
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- соль по вкусу
- ½ ч.л. черного перца
Приготовление:
Промытую капусту мелко шинкуем. Выкладываем в миску и немного приминаем руками для сочности. Мелко нарезаем огурец. Добавляем к капусте. Затем нарезаем зелень — петрушку и зеленый лук. Тоже добавляем к капусте. Последний ингредиент — твердый сыр натираем на крупной терке. Добавляем к капусте с зеленью и огурцом.
Смешиваем ингредиенты заправки и добавляем ее к салату. Перемешиваем — салат готов!
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