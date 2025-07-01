Летний салат из капусты с пикантной заправкой: он не может не понравиться

Когда хочется чего-то полезного и витаминного, готовим вкуснейший летний салат из молодой капусты. Простой рецепт — минимум ингредиентов и максимум свежести. Такой салат — идеален к любому блюду, а еще очень полезен, рассказывает автор канала «Українська кухня. Найкращі традиції».

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Совет: капусту лучше немного примять руками — так она станет нежнее и сочнее!

Ингредиенты: 1 кочан молодой капусты

3 шт. свежих огурцов

зеленый лук

петрушка

150 г твердого сыра Заправка: РЕКЛАМА 1 ст.л. сметаны

2 ст.л. майонеза

1 ч.л. дижонской горчицы

соль по вкусу

½ ч.л. черного перца

Приготовление:

Промытую капусту мелко шинкуем. Выкладываем в миску и немного приминаем руками для сочности. Мелко нарезаем огурец. Добавляем к капусте. Затем нарезаем зелень — петрушку и зеленый лук. Тоже добавляем к капусте. Последний ингредиент — твердый сыр натираем на крупной терке. Добавляем к капусте с зеленью и огурцом.

Смешиваем ингредиенты заправки и добавляем ее к салату. Перемешиваем — салат готов!

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